Sinner bistrattato dal torneo di Cincinnati: i tifosi non possono credere a quello che vedono I campioni i carica del torneo di Cincinnati, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, sono stati completamente ignorati nel manifesto dell'edizione di quest'anno: al loro posto gli organizzatori hanno deciso di piazzare Ben Shelton, Carlos Alcaraz e Coco Gauff. I tifosi non l'hanno presa benissimo.

A cura di Paolo Fiorenza

Jannik Sinner questa settimana è impegnato sull'erba di Halle (martedì ha battuto nel primo turno il tedesco Hanfmann) in preparazione del torneo di Wimbledon che inizierà il 30 giugno. Il numero uno al mondo non vede l'ora di prendersi la rivincita su Carlos Alcaraz, che lo ha superato al Roland Garros in una finale che è già storia. Dopo lo Slam londinese, Sinner si sposterà sul cemento americano, dove dovrà difendere le vittorie dello scorso anno nell'ATP 1000 di Cincinnati e successivamente allo US Open. Cambiali pesantissime in termini di punti, ma il 23enne altoatesino sa che se vuole restare in vetta alla classifica dovrà convivere perennemente con questa pressione.

Il torneo di Cincinnati ignora il campione uscente Sinner nel manifesto ufficiale dell'edizione 2025

Proprio il torneo di Cincinnati ha sollevato peraltro nelle ultime ore alcune polemiche a causa del manifesto ufficiale dell'edizione di quest'anno, che si svolgerà dal 7 al 18 agosto. Con una scelta discutibile – e non si tratta di essere di parte – gli organizzatori del torneo americano hanno deciso di non ‘mettere in cartellone' entrambi i vincitori del 2024: oltre a Sinner, nella locandina manca anche Aryna Sabalenka. Al loro posto campeggiano i volti di Ben Shelton (in primo piano), Carlos Alcaraz e Coco Gouff (i due campioni di Parigi).

I tifosi sono rimasti a dir poco perplessi per l'assenza dei campioni in carica Sinner e Sabalenka. Jannik lo scorso anno aveva battuto in finale Frances Tiafoe in due set, così come aveva fatto Aryna con Jessica Pegula. Il campione azzurro sarà regolarmente in campo a Cincinnati in agosto per difendere il suo titolo, ma a vedere il manifesto ufficiale del torneo si tratta di una presenza secondaria rispetto a quella di Alcaraz e Shelton per il torneo maschile.

La protesta dei tifosi per l'assenza di Sinner e Sabalenka nella locandina di Cincinnati

"Dov'è Sinner?", è stato il plebiscito dei commenti pubblicati sotto il post del torneo di Cincinnati, molti dei quali hanno sottolineato la mancanza di rispetto per il campione uscente, così come per la Sabalenka, o ancora hanno accusato gli organizzatori di "essere fuori dal mondo". Conoscendo Jannik, se ne curerà il giusto…