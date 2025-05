Sabalenka imbarazzata a Roma, le hanno detto che Sinner è bello come lei: reazione esilarante

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Aryna Sabalenka è scoppiata a ridere a Roma durante la conferenza degli Internazionali d'Italia. Tutta colpa di una curiosa domanda, in cui è stato tirato in ballo Jannik Sinner. Imbarazzo e ilarità per la numero uno del mondo che non ha perso occasione comunque per sottolineare il suo amore per il Belpaese.

Sabalenka e la frase urlata a Sinner, risate in conferenza a Roma

A Sabalenka in particolare è stato chiesto se avesse sentito il complimento speciale che un tifoso aveva fatto a Sinner dagli spalti in occasione del suo primo allenamento al Foro Italico. "Ieri sera c'è stato il primo allenamento di Jannick Sinner qui. E durante la sessione, qualcuno dal pubblico gli ha detto: ‘Jannik, sei bello come Sabalenka‘. Lo sapevi?". Parole che hanno fatto ridere di gusto la tennista bielorussa, visibilmente imbarazzata.

Sabalenka imbarazzata, il suo amore per l'Italia e per Roma

Chiaro come Aryna non fosse stata informata di quel simpatico episodio. La vera domanda però era un'altra: "Sapevi di essere un punto di riferimento di bellezza per gli italiani?". Un po' spiazzata Sabalenka che divertita ha chiesto chiarimenti sul quesito per poi sottolineare il suo feeling con l'Italia: "Mi sono sempre sentito legato all'Italia a dire il vero, quindi grazie mille". Parole queste ultime dette nella nostra lingua e accompagnate dalla gestualità associata agli italiani (mano chiusa e dita verso l'alto come a chiedere ‘perché?', ndr). Poi la chiosa: "Non so cosa dire al riguardo, grazie".

La tennista numero uno al mondo a caccia del suo primo trofeo a Roma

Non è un mistero l'amore dell'Italia per Aryna Sabalenka che nella scorsa edizione del torneo WTA 1000 di Roma è andata vicina al primo successo sulla terra romana. Purtroppo per lei, la sua cavalcata s'interruppe in finale per mano di Swiatek. E chissà che quest'anno non possa essere quello giusto per la prima giocatrice del ranking, apparsa ultimamente in grande spolvero.