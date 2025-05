video suggerito

Sabalenka eliminata a Roma dopo aver risposto male a un tifoso: punita per aver urlato “oscenità” Aryna Sabalenka è stata eliminata dalla cinese Zhang nei quarti degli Internazionali d’Italia. La numero 1 durante l’incontro è stata ammonita per avere risposto in malo modo a un tifoso. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

192 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aryna Sabalenka è fuori dagli Internazionali d'Italia. La numero 1 del tennis femminile, che pareva procedere spedita, è stata sconfitta nei quarti di finale dalla cinese Zheng, che si è imposta in due set (6-4 6-2). Zheng sfiderà Coco Gauff, mentre Paolini affronterà Stearns. Nel corso della partita la bielorussa ha mostrato grandi segni di nervosismo ed ha subito un'ammonizione per aver zittito un tifoso con un'espressione volgare.

Sabelenka ko con Zheng a Roma

Sabalenka non era la favorita della vigilia, la terra rossa non è la sua superficie prediletta, ma sta giocando bene, e lo ha fatto anche in questa primavera. La numero 1, però, aveva faticato contro Kenin e Kostyuk. Zheng si è rivelata un'avversaria davvero ostica, la cinese campionessa olimpica non ha brillato, ma è stata solida e sfruttato la giornata negativa della bielorussa che è fuori.

La numero 1 risponde male a un tifoso

Aveva capito che la serata non era delle migliori e dopo aver perso il primo set (6-4) aveva continuato su quel trend perdendo subito la battuta in avvio di secondo. Dopo il cambio campo, Sabalenka sente l'incitamento di diversi tifosi, uno di questi urla qualcosa, pare dica: "Forza Aryna, gioca a tennis". Parole pronunciate in inglese che la numero 1 del mondo sente e prende male. Sabalenka, soprannominata la ‘Tigre', risponde a tono: "Sta zitto e vaffa……". Il giudice di sedia ha ascoltato tutto bene e le ha dato un warning, un'ammonizione, per oscenità udibili.

Sabalenka è fuori dagli Internazionali d'Italia, scappa ancora il titolo di Roma per la bielorussa. Zhang affronterà Coco Gauff in semifinale, giovedì sera, mentre l'altra semifinale vedrà protagonista Jasmine Paolini contro l'altra americana Stearns.