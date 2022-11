Rune si aspetta complimenti, ma riceve una lezione a rete: Wawrinka ha perso la pazienza Al Masters 1000 di Parigi, Holger Rune ha battuto in rimonta Wawrinka annullando tre match-point. Al momento dei saluti, parole pesanti dello svizzero con il danese che si è poi riscattato sui social con un bel gesto.

A cura di Marco Beltrami

Chi ha deciso di piazzare il match tra Stan Wawrinka e Holger Rune in tarda serata al Masters 1000 di Parigi, ci ha visto lungo. Il confronto tra il giovane talento danese e la grande gloria svizzera ha regalato non poche emozioni, e uno strascico di polemiche notevole. Alla fine a trionfare è stato il primo che in rimonta, con una vera e propria impresa, si è guadagnato l'accesso al secondo turno dove dovrà fare i conti con la 10a testa di serie Hurkacz.

Non avrà molto tempo per recuperare Holger che tornerà in campo già oggi. Il numero 18 al mondo comunque è apparso molto carico, con l'entusiasmo di chi è riuscito a rimettere in sesto un match che sembrava ormai perso, non bisogna dimenticare che contro Wawrinka, Rune ha salvato tre match point imponendosi 4-6, 7-5, 7-6, con una prova di carattere. A proposito di carattere non sono piaciuti al suo avversario alcuni atteggiamenti in campo.

Ancora una volta Rune è stato accusato di comportamenti infantili. Una situazione che ha indispettito Wawrinka che al momento dei saluti e della classica stretta di mano, ha fatto un discorsetto al più giovane collega a ridosso della rete. A quanto pare Stan avrebbe rimproverato Rune con queste parole: "Smettila di comportarti come un bambino in campo". Rune infatti al momento di tornare verso la sua panchina è apparso contrariato e visibilmente colpito, con la celebrazione diventata poi frettolosa.

Già in passato Rune era finito nel mirino dei colleghi, per comportamenti non troppo rispettosi. Esultanze fuori luogo e parole sgradevoli, con alcune situazioni in particolare che hanno fatto molto discutere: dagli insulti omofobici al Biella Challenger, fino alla polemica infinita con Casper Ruud al Roland Garros, proseguita poi con il faccia a faccia negli spogliatoi. D'altronde anche il norvegese sentenziò all'epoca: "È giovane e nuovo, quindi è scusabile, ma quando sei su un grande palco, potrebbe essere il momento di crescere un po'".

E Rune come ha reagito a tutto questo? Nessun riferimento al conciliabolo con Wawrinka, ma solo celebrazioni del suo successo a più riprese sui social. E il danese molto attivo sul suo profilo Twitter ha stupito tutti nel post-match per un'altra situazione molto particolare, questa volta da applausi. Un utente ha postato tra i commenti di un suo post una foto scattata a bordo campo, con queste parole: "Sono così felice per la tua incredibile vittoria! Non ho più voce, ho usato tutto per incoraggiarti, ma non avevo una foto con te, sono davvero triste fratello".

A sorpresa Rune gli ha risposto invitando questo suo scatenato sostenitore a raggiungerlo oggi per scattare quella foto mancata dopo la sfida con Wawrinka. Un modo per ripagare i suoi sforzi. Quando il tifoso ha definito impossibile il tutto non avendo altri biglietti per il Rolex Paris Masters, ecco che il giovane tennista danese si è mostrato assai generoso: "Inviami il tuo numero come messaggio e forse posso risolverlo". Poco "maturo" in campo, ma assai generoso e disponibile fuori.