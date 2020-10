Nessuna sorpresa nelle semifinali del torneo femminile del Roland Garros. La polacca Iga Swiatek continua a vincere lasciando le briciole alle avversarie, l'argentina Podorska ha raccolto appena tre game. La giovanissima Swiatek sabato pomeriggio in finale giocherà contro Sofia Kenin, che ha battuto in due set Petra Kvitova.

Swiatek-Kenin la finale del Roland Garros femminile

Sta giocando in modo divino la polacca che dopo aver lasciato pochi giochi a Simona Halep, numero uno del tabellone, negli ottavi e dopo aver vinto nei quarti nettamente anche contro Martina Trevisan ha sbrigato la pratica Podoroska in pochissimo tempo. L'argentina ha fatto solo tre game, ma può essere soddisfatta pensando alle otto partite vinte tra le Qualificazioni e il tabellone principale. Più equilibrata, come doveva essere, l'altra semifinale, quella che Sofia Kenin, vincitrice a gennaio degli Australian Open, ha vinto in due set contro Petra Kvitova, mancina di grande talento, due volte campionessa a Wimbledon. L'americana non ha mollato mai, nemmeno dopo aver perso il servizio quando ha servito per il match sul 6-4 5-4. Kenin si è imposta in due set (6-4 7-5) sulla Kvitova, che ancora una volta, ahi lei, giunge nelle fasi finali di uno Slam ma poi non riesce a conquistare il titolo.

Venerdì le semifinali maschili. Si comincerà con quella più attesa e senz'altro quella più equilibrata, quella che disputeranno Rafa Nadal, dodici volte vincitore del torneo e fresco vincitore nei quarti contro Jannik Sinner, e Diego Schwartzman, giocatore argentino che a Roma (pochi giorni fa) batté lo spagnolo in due set secchi. L'altra sfida invece la disputeranno Nole Djokovic, numero uno del mondo e che è a caccia del secondo titolo al Roland Garros della sua carriera, e il greco Stefanos Tsitsipas, giocatore di grande talento che disputerà la seconda semifinale Slam della sua carriera.