La favola di Martina Trevisan si è interrotta al Roland Garros. Ma il meraviglioso percorso che questa bravissima tennista italiana resterà impresso nella memoria degli appassionati e soprattutto nella sua. Perché Martina al Roland Garros ha capito di poter essere una tennista di vertice. Nei quarti stasera a Parigi è stata sconfitta in due set da Iga Swiatek, 19enne polacca che negli ottavi aveva battuto la numero uno del mondo Simona Halep.

L'attesa è stata tantissima. Il quarto match della decima giornata del Roland Garros 2020 è iniziato quasi alle ore 21. Martina parte molto meglio, ottiene un break e lo mantiene. Ma Swiatek è giocatrice di grande livello e quando ha preso in mano il pallino del gioco non ha lasciato scampo a Trevisan e da 1-3 velocemente è passata a 6-3, conquistato il primo set. La seconda partita è stata molto rapida, 6-1 per la polacca che ora giovedì affronterà Nadia Podorska, giocatrice argentina che dalle Qualificazioni è giunta fino alle semifinali, ed è la prima volta nel torneo femminile del Roland Garros che una qualificata arrivi tra le prime quattro.

