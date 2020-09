A 29 anni sta giocando per la prima volta il Roland Garros e oggi ha superato anche il primo turno Lorenzo Giustino, che in modo epico ha sconfitto in cinque combattutissimi set il francese Corentin Moutet. Hanno giocato più di 6 ore, per la verità diluite tra domenica e lunedì. Giustino si è imposto 18-16 al 5° set. Fuori al primo turno invece Fognini, che non era al meglio. Al secondo turno anche Sonego. Nel torneo femminile avanti Sara Errani e Jasmine Paolini.

Giustino 6 ore per battere Moutet

Un premio alla carriera, che premio, per questo ragazzo, che ha giocato quasi sempre nei challenger e che oggi si prende la scena, pure nel giorno dell'esordio di Rafa Nadal, 12 volte vincitore di questo torneo. Hanno iniziato domenica Giustino e Moutet e hanno proseguito oggi, per un totale di 6 ore e 4 minuti. Una partita complicata da giocare e da vivere per questo 29enne tennista napoletano che si è imposto con un punteggio stranissimo: 0-6 7-6 7-6 2-6 18-16. Ciò significa che ha giocato meglio i punti importanti, ed è stato bravo a non arrendersi quando ha sciupato un matchpoint sull'8-7 del 5° set.

Passa Sonego, Fognini è fuori

Non era al top della condizione Fabio Fognini che ha giocato quattro tornei dell'operazione e ha vinto solo una partita. Ha lottato come sempre, ma non è riuscito a vincere contro il kazako Kukushkin giocatore ostico. In cinque set invece si è imposto Lorenzo Sonego che ha battuto Emilio Gomez, figlio d'arte, il papà Andres vinse il Roland Garros nel 1990. Esce invece Caruso. Al secondo turno c'è Sinner.

Avanzano Sara Errani e Jasmine Paolini

Errani, finalista nel 2012 e che ha sempre avuto un gran feeling con questo torneo, dopo essersi qualificata ha battuto 6-2 6-1 Puig, campionessa olimpica. E ha vinto anche Paolini, che ha superato Boskova in due set. Ha superato il turno anche Serena Williams.

I risultati del 1° turno: Uomini: Kukushkin b Fognini 7-5 3-6 7-6 6-0; Nadal b Geramisov 6-4 6-4 6-2; Giustino b Moutet 0-6 7-6 7-6 2-6 18-16; Sonego b Gomez 6-7 6-3 6-1 6-7 6-3, Pella b Caruso 7-6 6-7 7-5 6-4. Donne: Errani b Puig 6-2 6-1, Paolini b Boskova 6-4 6-3, Serena Williams b Ahn 7-6 6-0.