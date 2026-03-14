Roger Federer scala la classifica dei più ricchi al mondo: ha un patrimonio di un miliardo di dollari

Roger Federer è stato incluso da Forbes nell’elenco delle persone con oltre un miliardo di dollari di patrimonio. Traguardo raggiunto anche grazie a investimenti e sponsorizzazioni.

Roger Federer si è ritirato dal tennis da qualche anno, ma senza giocare è diventato ancora più ricco. Forbes ha annunciato che il campione svizzero è entrato in un ristretto club, quello dei miliardari dello sport con 1,1 miliardi di dollari. A bilancio non ci sono ovviamente solo i guadagni ottenuti dai trionfi tennistici, ma una serie di investimenti e sponsorizzazioni tutt'ora in atto rendono l'otto volte vincitore di Wimbledon un vero milionario.

Federer scala anche la classifica dei milionari

La World's Billionaires List 2026 include anche il nome di Roger Federer. In realtà già la scorsa estate era arrivata la notizia del superamento del miliardo di dollari di patrimonio netto del campionissimo, ma ora è ufficialmente in questa classifica che viene pubblicata solo una volta l'anno. Federer è al diciottesimo posto tra le persone che grazie alla propria notorietà e alla propria professione sono riusciti a creare un impero economico.

Roger Federer ha vinto 20 titoli del Grande Slam ed è stato numero 1 del tennis.

Investimenti e sponsorizzazioni remunerative

Per avere a 1,1 miliardi di dollari ovviamente non bastano gli oltre 130 milioni di dollari di montepremi intascati durante una stupenda carriera. A verbale, o meglio a bilancio ci sono diverse sponsorizzazioni. In primis quelle storiche con Rolex e Mercedes, e poi c'è Uniqlo, marchio giapponese che lo strappò a Nike con un contratto decennale da 300 milioni di dollari.

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RFederer è stato bravo, tanto quanto sui campi da tennis, a superare il miliardo grazie a una serie di investimenti. Quello principale riguarda la quota azionaria in On, azienda svizzera di abbigliamento sportivo. Investitore e partner creativo Federer è riuscito a incrementare i suoi guadagni tramite questo marchio, che sponsorizza tennisti di alto livello come Iga Swiatek, Ben Shelton e Joao Fonseca.