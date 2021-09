Risultato clamoroso in Coppa Davis, Schwartzman battuto da un giocatore senza classifica A Buenos Aires Diego Schwartzman, il numero 15 della classifica ATP, è stato battuto in Coppa Davis dal bielorusso Daniil Ostapenkov, un tennista di 18 anni, che non ha una classifica mondiale perché non ha mai giocato un torneo nella sua carriera. Schwartzman su Twitter ha scritto: “Non ho molto da dire né posso spiegare la partita di oggi, domani ho un’altra opportunità per fare meglio. Mi scuso con chi si aspettava molto da me”.

A cura di Alessio Morra

Dal 2019 la formula della Coppa Davis è cambiata, o meglio è stata stravolta. La competizione ha cambiato pelle e nel mese di novembre tornerà a disputarsi dopo lo stop di un anno dovuto alla pandemia, si giocherà pure a Torino, dove l'Italia di capitan Volandri sogna in grande con Berrettini e Sinner. Ma in giro per il mondo in questo fine settimana si disputano alcuni incontri che determineranno la promozione o la retrocessione di decine di nazionali, tra queste c'è anche l'Argentina, che la Coppa Davis l'ha vinta nel 2016 e che da decenni ha giocatori di alto livello. I sudamericani sono in Serie B e vogliono tornare nel World Group, ma il cammino è molto più complicato di quello che si poteva immaginare. A Buenos Aires il numero uno della Seleccion Diego Schwartzman ha perso una partita incredibile contro un giocatore bielorusso che non ha classifica. E si può dire che questo è uno dei risultati più clamorosi nella storia della Coppa Davis e del tennis in generale.

Sembrava tutto semplice per l'Argentina, che vuole vincere, che in casa ospita la Bielorussia, priva di Ivashka e Gerasimov, due top 100 che hanno preferito disputare i tornei ATP. Sulla terra rossa Schwartzman pensava di passeggiare contro Ostapenkov, un ragazzo di 18 anni che non ha classifica.

Dopo l'omaggio a Diego Armando Maradona, grande appassionato di tennis, il match è iniziato e il numero 15 della classifica mondiale, che lo scorso anno disputò la finale degli Internazionali d'Italia di Roma e che quest'anno è giunto ai quarti del Roland Garros, ha capito che sarebbe stata dura. Schwartzman ha finito per perdere 6-4 6-3 con Daniil Ostapenkov, che ha lo stesso nome di battesimo del vincitore degli US Open, ma che non ha mai giocato nessun torneo in carriera: né ATP né challenger né futures.

Aveva disputato solo un match in Coppa Davis, e l'aveva perso 6-0 6-2 oltre un anno e mezzo fa. Guido Pella ha rimesso la sfida in parità, lasciando le briciole al rivale, ma l'onta è pesante per Schwartzman che su Twitter si è fatto sentire: "Non ho molto da dire né posso spiegare la partita di oggi, domani ho un'altra opportunità per fare meglio. Mi scuso con chi si aspettava molto da me. Ora tifiamo per i ragazzi che giocheranno il doppio".