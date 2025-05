video suggerito

Rispunta Kyrgios e parla di Sinner a Roma: è convinto che può vincere, ma non è come sembra Kyrgios rompe il silenzio su Sinner e torna a parlare di una possibile vittoria di Jannik a Roma. Parole sarcastiche le sue. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Toh, ci si rivede. Nick Kyrgios torna a parlare di tennis e lo fa alla sua maniera, intervenendo per l'ennesima volta su Jannik Sinner. Non ha resistito l'australiano e ha risposto ad un insider della racchetta a proposito delle aspettative sul ritorno in campo del numero uno del mondo a Roma. I suoi sembrano complimenti, ma in realtà nascondono l'ennesimo attacco diretto. In pratica Kyrgios è convinto che Jannik possa trionfare, ma più per demeriti altrui visto che non è "un talento generazionale".

Kyrgios e le parole su un successo a Roma di Sinner

Nick Kyrgios sta cercando di lavorare per recuperare una condizione accettabile che gli permetta di giocare il Roland Garros. Nel frattempo è saltata la sua partecipazione agli Internazionali di Roma. Sempre molto attivo sui social, l'australiano ha letto la previsione di Scott Barclay che ha postato su X: "Jannik Sinner vincerà Roma e l'ATP Tour dovrà fare un duro esame di coscienza". Un modo per sottolineare lo strapotere del numero uno al mondo che non dovrebbe pagar dazio alla lunga assenza.

Ennesima stoccata a Jannik

Parole che non sono passate inosservate al grande nemico di Sinner, che a più riprese si è scagliato contro Jannik con accuse anche personali. Questa volta l'ex finalista di Wimbledon ha scritto: "Perché? È un talento generazionale? Non sarei affatto sorpreso", con tanto di faccina che ride. Kyrgios dunque si chiede sarcasticamente qual è il motivo di questa affermazione di Barclay, chiedendosi se Sinner sia un "talento generazionale", ovvero come a dire "è così forte dal non avere rivali e da segnare una generazione?". Alla fine anche Nick si conferma d'accordo con l'insider, ma per motivi diversi.

Tra le righe Kyrgios lascia intendere che la possibile vittoria di Sinner potrebbe anche essere legata al valore degli avversari, comunque non alla sua altezza. Con l'assenza di Alcaraz in primis. Insomma un nuovo affondo, che sicuramente Jannik si farà scivolare. In realtà l'unico a fare il nome di Kyrgios proprio a Roma è stato Vagnozzi che ha risposto ad una domanda simpatica e provocatoria: "Se Kyrgios ha mandato messaggi a Sinner? Non credo proprio, sicuramente sono state importanti le parole di Ruud, di Zverev, della mamma di Rune. Adesso sento finalmente i giocatori che dicono siamo in una situazione di pericolo, un pericolo che fino a poco tempo fa non c’era. Purtroppo le contaminazioni ci possono essere ed è difficile controllarle“.