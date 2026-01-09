Quanto guadagneranno Sinner e Alcaraz per giocare una sola partita di esibizione a Seul

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scaldano i motori affrontandosi nella partita-esibizione Hyundai Card Super Match in programma il 10 gennaio 2026 all’Inspire Arena di Incheon, a Seul, in Corea del Sud. In palio non ci saranno punti per il ranking, non essendo un evento che rientra nel programma ufficiale ATP. Per il numero uno e il numero due sarà comunque un’occasione importante per testare il proprio stato di forma in vista degli imminenti Australian Open.

Senza dimenticare che sia il tennista italiano che quello spagnolo incasseranno comunque cifre importanti per questo singolo match. Quanto guadagneranno Sinner e Alcaraz? Questo è quello che sappiamo sugli accordi per la partecipazione.

Quanto guadagneranno Sinner e Alcaraz in Corea, non ci sono dati ufficiali

Innanzitutto bisogna chiarire subito che non ci sono informazioni ufficiali sui compensi previsti per i primi due tennisti del mondo per lo Hyundai Card Super Match. Questo perché gli accordi con i giocatori, quelli che vengono definiti “appearance fee”, sono confidenziali tra loro, i team e gli organizzatori. In pratica non vengono divulgati pubblicamente i prize money o i pagamenti. Non è dato sapere dunque se è previsto anche un premio maggiore in denaro per il vincitore (cosa probabile), oltre al trofeo messo in palio dallo sponsor.

Leggi anche Sinner e Alcaraz raccontano la pazza idea di giocare in doppio assieme: è già deciso chi farà cosa

Le indiscrezioni sui guadagni per Sinner e Alcaraz, le possibili cifre

Le uniche indiscrezioni sui possibili soldi che Sinner e Alcaraz potrebbero intascare per l’esibizione in Corea del 10 gennaio sono arrivate dal podcast Nothing Major, che vede protagonisti quattro ex tennisti americani, ovvero Steve Johnson, John Isner, Jack Sock e Sam Querrey. A proposito dei compensi che Jannik e Carlos potrebbero guadagnare nello Hyundai Card Super Match, proprio Jack Sock ha dichiarato: "Guadagneranno 1,5 milioni di dollari (ovvero 1,3 milioni di euro circa)". Una stima sulla base delle esperienze in esibizioni simili, senza alcuna ufficialità. Sam Querrey invece ha parlato di "2,5 milioni di dollari (2,14 milioni di euro)".

Insomma, sulla base di questi dati, i guadagni dei due dovrebbero essere compresi tra gli 1,3 e i 2,2 milioni di euro, senza poi contare eventuali altri bonus o sponsorizzazioni legate all’evento. Un paragone significativo può essere quello con il più prestigioso e ad alto budget Six Kings Slam in Arabia Saudita, dove Sinner, vincendo, ha incassato 6 milioni di dollari e i partecipanti 1,5. Ovviamente la partita di Seul è meno “importante”, anche se i biglietti venduti vanno da cifre comprese tra i 162 e i 2.058 euro circa, anche se viene descritta come “hefty payday” (pagamento sostanzioso), considerando lo status dei partecipanti.