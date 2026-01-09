Sinner e Alcaraz raccontano la pazza idea di giocare in doppio assieme: è già deciso chi farà cosa
Jannik Sinner è in Corea del Sud, dove giocherà una ricchissima esibizione con Carlos Alcaraz. Sarà la prima di una lunga serie di sfide del 2026 tra i due campionissimi del tennis. Qui in palio c'è solo l'orgoglio, perché la vera contesa sarà agli Australian Open. Alla vigilia dell'esibizione Jannik e Carlos sono stati protagonisti assieme in conferenza stampa, nella quale hanno parlato anche dell'ipotesi di poter giocare una volta il doppio assieme. Un'ipotesi che potrebbe verificarsi già nel 2026.
Sinner e Alcaraz in Corea per una esibizione
Una conferenza stampa molto lunga e anche molto allegra. Insieme hanno chiacchierato, uno accanto all'altro, l'italiano e lo spagnolo, rilassati dopo le vacanze e pronti per una battaglia che si prevede infinita. Sinner e Alcaraz. Due nomi che vengono di continuo abbinati assieme, quasi come fossero uno solo, due nomi che un giorno si potrebbero anche unire per un tandem per il doppio.
Il doppio insieme tra Jannik e Carlos
Alla domanda se un giorno potrebbero fare coppia giocando in doppio hanno risposto, così Alcaraz: "Non so se ne abbiamo parlato. Facciamo tanti tornei ed è difficile giocare il doppio. Ma potremmo farlo almeno una volta".
Mentre Sinner ha detto: "Non ne abbiamo mai parlato, ma potrebbe essere divertente dividere una volta il campo in modo diverso, dalla stessa parte. Ne parleremo, magari già da quest'anno o il prossimo. Perché no".
Sinner e Alcaraz hanno stabilito tutto per il doppio
Il doppio, però, porrebbe un problema. Le posizioni. E quindi a entrambe è stato chiesto nel caso chi giocherebbe a sinistra e chi a destra. Tendenzialmente i tennisti nel doppio scelgono di giocare dal lato del colpo migliore, e bisognerebbe scegliere in questo caso chi ha il miglior diritto e il miglior rovescio tra Sinner e Alcaraz. Molti la risposta se la immaginano. Carlos lapalissiano: "Io penso di giocare meglio il diritto, lui il rovescio". Quindi posizioni scelte. Sinner non ribatte: "Non ne abbiamo parlato, ancora, ma sono d'accordo con lui. E sarebbe bello giocare una volta insieme".
Jannik prima a Seul e poi in Australia
Sinner sarà in campo a Seul con Alcaraz, poi giocherà un'altra gara preparatoria agli Australian Open, con Auger-Aliassime a Melbourne. Domenica 18 gennaio prenderà il via lo Slam australiano, l'Happy Slam che l'italiano proverà a vincere per la terza volta consecutiva.