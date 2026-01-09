Tennis
Sinner e Alcaraz raccontano la pazza idea di giocare in doppio assieme: è già deciso chi farà cosa

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dichiarato che in un futuro non troppo lontano potranno giocare un torneo di doppio assieme. Dalla Corea del Sud hanno già deciso chi giocherà a sinistra e chi a destra.
A cura di Alessio Morra
Jannik Sinner è in Corea del Sud, dove giocherà una ricchissima esibizione con Carlos Alcaraz. Sarà la prima di una lunga serie di sfide del 2026 tra i due campionissimi del tennis. Qui in palio c'è solo l'orgoglio, perché la vera contesa sarà agli Australian Open. Alla vigilia dell'esibizione Jannik e Carlos sono stati protagonisti assieme in conferenza stampa, nella quale hanno parlato anche dell'ipotesi di poter giocare una volta il doppio assieme. Un'ipotesi che potrebbe verificarsi già nel 2026.

Sinner e Alcaraz in Corea per una esibizione

Una conferenza stampa molto lunga e anche molto allegra. Insieme hanno chiacchierato, uno accanto all'altro, l'italiano e lo spagnolo, rilassati dopo le vacanze e pronti per una battaglia che si prevede infinita. Sinner e Alcaraz. Due nomi che vengono di continuo abbinati assieme, quasi come fossero uno solo, due nomi che un giorno si potrebbero anche unire per un tandem per il doppio.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in Corea del Sud per una esibizione il 10 gennaio.
Il doppio insieme tra Jannik e Carlos

Alla domanda se un giorno potrebbero fare coppia giocando in doppio hanno risposto, così Alcaraz: "Non so se ne abbiamo parlato. Facciamo tanti tornei ed è difficile giocare il doppio. Ma potremmo farlo almeno una volta".

Mentre Sinner ha detto: "Non ne abbiamo mai parlato, ma potrebbe essere divertente dividere una volta il campo in modo diverso, dalla stessa parte. Ne parleremo, magari già da quest'anno o il prossimo. Perché no".

Sinner e Alcaraz hanno stabilito tutto per il doppio

Il doppio, però, porrebbe un problema. Le posizioni. E quindi a entrambe è stato chiesto nel caso chi giocherebbe a sinistra e chi a destra. Tendenzialmente i tennisti nel doppio scelgono di giocare dal lato del colpo migliore, e bisognerebbe scegliere in questo caso chi ha il miglior diritto e il miglior rovescio tra Sinner e Alcaraz. Molti la risposta se la immaginano. Carlos lapalissiano: "Io penso di giocare meglio il diritto, lui il rovescio". Quindi posizioni scelte. Sinner non ribatte: "Non ne abbiamo parlato, ancora, ma sono d'accordo con lui. E sarebbe bello giocare una volta insieme".

Jannik prima a Seul e poi in Australia

Sinner sarà in campo a Seul con Alcaraz, poi giocherà un'altra gara preparatoria agli Australian Open, con Auger-Aliassime a Melbourne. Domenica 18 gennaio prenderà il via lo Slam australiano, l'Happy Slam che l'italiano proverà a vincere per la terza volta consecutiva.

