Quanto guadagnano Bolelli e Vavassori se vincono nel doppio agli Australian Open, il montepremi Bolelli e Vavassori giocheranno la finale di doppio maschile all'Australian Open 2024: quanto guadagnano in caso di vittoria nell'ultimo atto contro Bopanna e Ebden. Il montepremi finale.

A cura di Vito Lamorte

Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno la finale di doppio maschile all’Australian Open 2024 contro l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, per un appuntamento con la storia davvero imperdibile per il tennis italiano.

Il duo azzurro ha conquistato la finale del primo slam dell'anno grazie alla sofferta vittoria in semifinale contro i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer: un match molto tirato ma dopo due ore e nove minuti di gioco è arrivato l'esito molto positivo per Bolelli e Vavassori, che hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo che andrà in scena oggi sabato 27 gennaio.

Quanto guadagneranno i tennisti azzurri che vinceranno del doppio agli Australian Open? In caso di successo, Bolelli e Vavassori si aggiudicheranno 444mila euro (da divedere in due) da poi tassare in base alle aliquote locali. Ai vincitori dei singolari maschili e femminili andranno 3,15 milioni di dollari australiani (1,9 milioni di euro). L'edizione 2024 avrà un montepremi al rialzo per il primo slam della stagione con 86,5 milioni di dollari australiani, poco più di 53 milioni di euro, che rappresenta un aumento di ben 10 milioni di dollari australiani in più rispetto all'edizione precedente, diventando al momento il secondo slam più ricco dopo lo US Open 2023.

Simone Bolelli ha vinto questo torneo nel 2015 insieme a Fabio Fognini e in carriera ha giocato la semifinale nel 2015 al Roland Garros, nel 2011 agli US Open e nel 2021 a Wimbledon. Andrea Vavassori non si era mai spinto così in avanti in una manifestazione di questo calibro. Dopo dei test fatti l'anno scorso, i due hanno deciso quest'anno di fare coppia fissa e iniziano a vedersi risultati molto interessanti. Ricordiamo che Bolelli ha fatto parte della squadra italiana cjhe ha alzato al cielo la Coppa Davis un paio di mesi fa insieme a Sinner, Arnaldi, Musetti e Sonego.