Chi sono Bolelli e Vavassori, il prodigioso doppio italiano in finale agli Australian Open Chi sono Bolelli e Vavassori, i due tennisti italiani in finale di doppio agli Australian Open contro Bopanna ed Ebden. All’attivo hanno già tre finali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in finale di doppio agli Australian Open. Un risultato eccezionale per il nostro tennis che spera nel tris azzurro con Jannik Sinner, pronto alla semifinale nel singolare con Novak Djokovic. Si tratta della terza finale per Bolelli-Vavassori che sperano nella prima gioia, non sarà facile contro Bopanna e Ebden.

Simone Bolelli è uno dei tennisti più esperti del panorama italiano. Il classe 1985 di Bologna con il passare degli anni e dopo una carriera in singolare che gli ha permesso di raggiungere la 36a posizione nel ranking ATP si è specializzato nel doppio. Risultati importanti all’attivo, con 11 tornei vinti tra cui l’Australian Open in coppia con Fabio Fognini con il quale ha formato un sodalizio ben assortito e molto competitivo. In questa specialità ha toccato anche l’ottava posizione diventando una colonna della squadra di Coppa Davis, reduce dal trionfo di Malaga.

Percorso simile per Andrea Vavassori, che ha 10 anni in meno del suo compagno e come lui ha trovato più gioie in doppio con in singolare. Infatti gli unici tornei vinti in carriera nel circuito ATP, dopo una lunga gavetta, sono arrivati proprio in coppia. Vavassori ha vinto nel 2021 il Sardegna Open in coppia con Lorenzo Sonego, e poi nella scorsa stagione ha trionfato in Cile con Andrea Pellegrino e a Marrakech con Demoliner.

I due insieme hanno raggiunto due ultimi atti, perdendoli però entrambi nella scorsa stagione: prima sull’erba di Halle e poi sulla terra rossa di Umago. Curioso il caso del Sardegna Open 2021, in quell'occasione Vavassori e Sonego sconfissero proprio Bolelli, nelle vesti di avversario con Molteni.

Per quanto riguarda le finali Simone Bolelli, ne ha vinte dunque 11 senza mai giocare in coppia con Vavassori. I due ultimamente hanno migliorato molto l’intesa e hanno uno score dal 2021 in poi di 15 vittorie e 8 sconfitte. La loro è stata una bella cavalcata, in cui hanno dimostrato anche di saper soffrire e lottare punto su punto, eliminando sempre in tre set coppie temibili come Mahut-Roger Vassellin e Krawietz-Puetz. Ora però sarà durissima contro due mostri sacri come Bopanna, fresco di numero uno al mondo della specialità, e Ebden. Quest’ultimo ha il dente avvelenato dopo la sconfitta con la sua Australia contro l’Italia nella finale di Davis.

Ora per Bolelli è il momento di tornare a disputare una finale Slam dopo quella memorabile di nove anni fa, quando trionfò in coppia con Fabio Fognini, regalando una gioia eccezionale all'Italia del tennis. Quella formata dal tennista bolognese e Vavassori è la terza coppia italiana a raggiungere una finale Slam, dopo quelle formate da Nicola Pietrangeli e Sirona e dallo stesso Bolelli e Fognini. Questa la soddisfazione di Vavassori dopo l'impresa a dimostrazione del grande feeling nell'ambiente azzurro: "Penso che sia fantastico avere così tanti ragazzi. Abbiamo un ottimo rapporto, un grande legame da tutti. E penso che questa vittoria sia anche loro. Quindi prepareremo la finale nel migliore dei modi. Spero che anche Jannik vinca in semifinale. Sarà quindi una grande festa per l’Italia".