Bolelli e Vavassori in finale di doppio agli Australian Open! L'Italia del tennis sogna Oltre a Sinner in semifinale nel singolare maschile, l'Italia del tennis fa il tifo per Bolelli e Vavassori che hanno conquistato la finale del torneo di doppio agli Australian Open.

L'Italia del tennis sogna e non solo con Sinner. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in finale nel torneo di doppio maschile. Cavalcata trionfale per la coppia azzurra che ha battuto in semifinale il doppio formato da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer. Ora l'ultimo scoglio sarà durissimo, con la coppia formata da Bopanna ed Ebden, testa di serie numero due del tabellone. Quando si giocherà la finale del torneo di doppio? Appuntamento a sabato mattina.

Sono giorni dunque meravigliosi per il nostro tennis che tifa per Sinner impegnato in semifinale contro Djokovic, e per la strepitosa coppia formata da Bolelli e Vavassori. 6-3, 3-6, 7-6 per i nostri portacolori che hanno sfruttato sin dall'inizio il loro status di non favoriti per sorprendere tutti.

Due ore e quasi 10 minuti per avere la meglio della coppia tedesca, ben affiatata, e prendersi una finale sulla carta molto complicata contro Bopanna ed Ebden che in tre set hanno avuto la meglio di Machac e Zhang. Un ostacolo durissimo per Bolelli e Valvassori considerando che si troveranno due specialisti, galvanizzati tra l’altro dalla conquista a 43 anni suonati del primo posto nel ranking del doppio da parte del sempreverde giocatore indiano.

Si tratta di un risultato eccezionale per il tennis italiano. Bolelli e Vavassori sono la terza coppia azzurra della storia a raggiungere la finale del torneo del Grande Slam. In precedenza ci riuscirono solo Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola e sempre Simone Bolelli in coppia con l'ex gemello Fabio Fognini.

Pietrangeli e Sirola hanno giocato 3 finali di un torneo del Grande Slam, due perse al Roland Garros e a Wimbledon nel 1955 e 1956, e una vinta al Roland Garros nel 1959. Nel 2015 Simone Bolelli e Fabio Fognini vinsero gli Australian Open.

Ora appuntamento alla finale Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden nella giornata di sabato. L'orario d'inizio dovrebbe essere intorno alle 11, con la speranza da parte di tifosi italiani di avere tre giocatori azzurri in finale tra doppio e singolare.