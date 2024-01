Finale doppio, oggi Bolelli e Vavassori in diretta agli Australian Open: orario e dove vederla in TV e streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in finale nel torneo di doppio maschile degli Australian Open 2024 contro l'indiano Bopanna e l'australiano Ebden. La sfida si giocherà oggi, sabato 27 gennaio, non prima delle 12 ora italiana e sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport, canale visibile su Sky e DAZN. I due azzurri proveranno a vincere il primo titolo Slam del 2024 contro la coppia avversaria che, dal punto di vista dei precedenti, non hanno mai sfidato prima in un doppio.

15 minuti fa 10:30 Dove vedere Vavassori/Bolelli-Bopanna/Ebden agli Australian Open in diretta TV e streaming La finale del doppio agli Australian Open 2024 tra le coppie Vavassori/Bolelli-Bopanna/Ebden sarà trasmessa in diretta TV sul canale di Eurosport ma anche su Sky al canale 210 mentre su DAZN sarà necessario accedere e sintonizzarsi alla finestra dedicata al match. In streaming la partita sarà disponibile poi sulle app di Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+. A cura di Fabrizio Rinelli 45 minuti fa 10:00 Chi sono Bopanna ed Ebden: la coppia che sfiderà Bolelli e Vavassori Rohan Bopanna è il più vecchio numero 1 del tennis mondiale. Il campione indiano ha 43 anni e con il suo compagno di doppio Matt Ebden, dopo aver passato i quarti di finale dell'Australian Open, è diventato il numero 1 del ranking del doppio. I due avevano già raggiunto la loro prima finale a Rotterdam per poi conquistare il primo titolo in coppia a Doha, al Qatar ExxonMobil Open, battendo in finale, al match tie-break, Constant Lestienne/Botic van de Zandschulp. Il secondo squillo arriva invece a Indian Wells che consente a Bopanna di diventare il più anziano vincitore di un Masters 1000 battendo il precedente primato di Daniel Nestor. Attualmente, visto il ranking in classifica dell'indiano, sembrano essere loro la coppia favorita. A cura di Fabrizio Rinelli 1 ora fa 09:30 A che ora giocano Vavassori e Bolelli nella finale del doppio agli Australian Open: l'orario Vavassari e Bolelli, nella finale del doppio maschile agli Australian Open sfideranno la coppia Bopanna-Ebden non prima delle 12. Il match di fatto si disputerà subito dopo la finale del singolare femminile tra la Sabalenka e la Zheng. A cura di Fabrizio Rinelli 1 ora fa 09:15 È anche il giorno della finale del singolare femminile tra Sabalenka e Zheng Prima del doppio maschile, alle 9:30 si disputerà anche la finale femminile. In campo gli occhi sono tutti puntati sulla campionessa in carica dell'Australian Open, ovvero Aryna Sabalenka e la pretendente Qinwen Zheng – giunta all'ultimo atto del torneo molto a sorpresa – a dieci anni dal trionfo della connazionale cinese Li Na. Solo dopo la premiazione si potrà poi procedere alla finale del doppio maschile. A cura di Fabrizio Rinelli