Quando si gioca Italia-Australia in semifinale di Coppa Davis: orario e dove vedere le partite in tv Italia-Australia di Coppa Davis 2024 si gioca sabato 23 novembre a partire dalle ore 13 (non prima). Le partite degli Azzurri, trainati da Jannik Sinner, saranno trasmesse in diretta tv, in chiaro per tutti e in streaming sulla Rai. In pay per view su Sky e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Italia-Australia è la semifinale di Coppa Davis 2024 che si sta disputando a Malaga. Gli azzurri torneranno in campo domani, sabato 23 novembre, affrontando i finalisti della passata edizione. Dopo aver superato l'Argentina, non con pochi brividi, Sinner e compagni proveranno a regalarsi un'altra notte trionfale per tentare il bis dopo il successo del 2023. La squadra capitanata da Filippo Volandri sarà ancora protagonista alla Martin Carpena Arena a partire dalle ore 13:00, mentre gli altri incontri andranno successivamente a seguire. Sono 13 i precedenti tra Italia e Australia, con gli oceanici in vantaggio per 8-5.

Volandri si affiderà inevitabilmente alle qualità e al talento di Jannik Sinner affiancato da altri quattro giocatori di tutto rispetto come Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli ultimi due ancora non sono scesi in campo dopo la scelta del capitano di schierare a sorpresa Sinner e Berrettini in coppia nel doppio decisivo contro l'Argentina. Massima attenzione all'Australia trainata Alex de Minaur, Thanasi Kokkinakis e Alexei Popyrin. Per il doppio la coppia Thompson–Ebden. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere in diretta tv e streaming la sfida tra Italia e Australia.

Quando si gioca Italia-Australia in Coppa Davis 2024: data e orario

La data e l'orario della sfida tra Italia e Australia è già calendarizzata in programma per sabato 23 novembre a partire dalle ore 13 (non prima di quell'orario) quando si disputerà il primo singolare, a seguire ci saranno l'altro singolare ed, eventualmente, anche il match del doppio (che non sarà giocato in caso di risultato acquisito dopo i primi due incontri).

Il programma di Italia-Australia: chi gioca

Un'ora prima del match si saprà chi sceglierà Volandri per sfidare l'Australia. Il capitano degli azzurri ha a disposizione Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L'Australia, invece, si aggrappa al talento di Alex de Minaur e Thanasi Kokkinakis senza dimenticare Alexei Popyrin. Per il doppio invece la coppia è nota e molto forte, ovvero quella composta da Jordan Thompson e Matthew Ebden.

In attesa di capire ufficialmente le scelte dei due capitani di Italia e Australia, la sensazione è che Sinner dovrebbe sfidare nel singolare quasi sicuramente de Minaur mentre è da capire chi disputerà l'altro singolare, presumibilmente contro Kokkinakis.

Attualmente appare difficile pensare a Berrettini considerando che in vista di un eventuale doppio, il tennista romano potrebbe scendere in campo nuovamente con Sinner dopo l'ottima prova di ieri contro l'Argentina. Volandri potrebbe dunque pensare di preservarlo dal punto di vista fisico. Più facile pensare dunque di rivedere ancora Musetti pronto a riscattare la brutta prova di ieri.

ore 13:00 – primo singolare

a seguire – secondo singolare

a seguire – eventuale match del doppio

Dove vedere le partite dell'Italia in Coppa Davis in tv e streaming

Le partite dell'Italia in Final Eight di Coppa Davis a Malaga saranno trasmesse in onda in diretta tv, in chiaro per tutti e anche in streaming su Rai 2 e Rai Play. Ma saranno visibili (in questo caso solo per abbonati) anche sui canali di Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e NOW.