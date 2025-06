video suggerito

Quando gioca Sinner contro Djokovic al Roland Garros 2025, data e orario del prossimo incontro Sinner-Djokovic giocherà venerdì 6 giugno la semifinale del Roland Garros per un posto in finale contro il vincente di Musetti-Alcaraz.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner tornerà in campo venerdì 6 giugno per la semifinale del Roland Garros 2025, dove affronterà Novak Djokovic sul Court Philippe Chatrier. Il match è previsto non prima delle ore 19:00. Il numero uno al mondo, che ha battuto Bublik nel turno precedente sfiderà il serbo, quintogiocatore del ranking e tre volte vincitore del Roland Garros che ha superato Zverev. In palio la finale contro uno tra Musetti e Alcaraz. Il bilancio delle sfide tra Sinner e Djokovic e assolutamente in parità, 4-4. Diretta TV su Eurosport, disponibile per gli abbonati sia su Sky che su DAZN. Per quanto riguarda lo streaming, la sfida sarà visibile su DAZN, Sky GO, NOW e Discovery+, sempre riservato agli utenti abbonati.

Sinner-Djokovic al Roland Garros, quando gioca e a che ora

Il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è in programma oggi, venerdì 6 giugno, con inizio previsto non prima delle ore 19 sul Court Philippe Chatrier. L’orario potrebbe slittare leggermente nel caso in cui gli incontri precedenti dovessero protrarsi più del previsto. Nella stessa giornata si disputerà anche l’altra semifinale, quella tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, che si giocherà a partire dalle 14.

Djokovic prossimo avversario di Sinner in semifinale, i precedenti

Djokovic e Sinner si sono affrontati 8 volte, con un bilancio in perfetta parità: 4 vittorie a testa. L’ultimo incrocio è avvenuto agli Australian Open 2024, con la storica vittoria di Jannik in semifinale, che ha interrotto l’incredibile striscia di 33 successi consecutivi del serbo a Melbourne. In precedenza, anche il pesante successo di Sinner nel girone delle ATP Finals di Torino e in semifinale di Coppa Davis. Tre le vittorie di fila dunque di Jannik. Non si sono mai sfidati al Roland Garros, ma questo sarà il loro primo confronto sul rosso parigino.

Dove vedere Sinner-Djokovic in TV e streaming al Roland Garros

La sfida tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa in diretta su Eurosport, accessibile agli abbonati tramite le piattaforme Sky e DAZN. Non è prevista la messa in onda in chiaro. Per seguire il match in streaming, sarà possibile farlo su Sky GO, DAZN e Discovery+, esclusivamente per chi dispone di un abbonamento attivo.