Quando gioca Sinner ai quarti agli Internazionali di Roma, data e orario del prossimo incontro La prossima partita di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2025 sarà contro uno tra Munar e Ruud. Tutte le informazioni su data e orario del match a Roma.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner ha battuto anche Francisco Cerundolo agli Internazionali d'Italia, dopo Navone e de Jong. Ora il tennista italiano, nel prossimo incontro, valido per i quarti di finale del torneo di Roma, affronterà uno tra Ruud e Munar. Il match è in programma giovedì 15 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico in orario ancora da definire. Diretta TV in chiaro su Rai 2 oltre che sui canali di Sky per gli abbonati. Streaming gratuito su Rai Play, oltre che su Sky GO, NOW e Tennis TV, servizi a pagamento. Obiettivo semifinali, dove potrebbe esserci uno tra Hurkacz e Paul.

Sinner ai quarti agli Internazionali di Roma: data e orario del match contro Ruud o Munar

Jannik Sinner dopo la vittoria agli ottavi contro Francisco Cerundolo potrà giovare oggi di un giorno di riposo. Il tennista numero uno al mondo giocherà la prossima partita, valida per i quarti di finale giovedì 15 maggio in orario ancora da definire. Quello che è certo è che il match di Jannik Sinner contro uno tra Ruud e Munar, che scenderanno in campo oggi negli ottavi dopo lo slittamento di ieri, si disputerà sul Centrale del Foro Italico.

Chi sono Ruud o Munar, i possibili prossimi avversari di Sinner agli Internazionali d'Italia

Casper Ruud è il favorito per affrontare Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il tennista norvegese reduce dalla vittoria a Madrid è il numero 7 del mondo e ha un ottimo rapporto con l’azzurro, con il quale si è allenato anche insieme recentemente. 3 i precedenti, tutti a favore di Sinner che si è imposto nel 2024 nella semifinale delle ATP Finals. Solo una invece la sfida tra Sinner e Munar con il successo di Jannik nel 2022. Lo spagnolo numero 66 del mondo sta vivendo un buon momento di forma e spera di potersi regalare i quarti, con un’altra impresa contro Ruud.

Dove vedere Sinner contro Ruud o Munar in TV e streaming all'ATP Roma

La partita tra Sinner e uno tra Munar o Ruud si potrà vedere in TV in diretta in chiaro su Rai 2. Dovrebbe essere questo il match scelto dalla Rai che ha la possibilità di trasmettere un incontro degli Internazionali d'Italia al giorno. Il match dei quarti di finale del torneo di Roma si potrà vedere anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming gratis su Rai Play che metterà a disposizione il match tra Sinner e Munar o Ruud senza sottoscrivere abbonamenti. Partita disponibile anche su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky, ma anche su NOW e su Tennis TV.