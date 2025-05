video suggerito

Quando gioca Jannik Sinner, il prossimo torneo dopo gli Internazionali d’Italia: cambio di programma Jannik Sinner dopo Roma si è cancellato dal torneo ATP 500 di Amburgo. Il suo ritorno in campo è previsto al Roland Garros. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Quando tornerà in campo Jannik Sinner dopo gli Internazionali d'Italia? Il tennista numero uno al mondo contrariamente a quanto ci si aspettava una settimana fa, non tornerà in campo subito. Infatti è saltata la sua partecipazione al torneo ATP 500 di Amburgo. Date alla mano, dopo il forfait dal torneo tedesco, alla luce delle tempistiche ravvicinate con la fase finale di Roma, appuntamento dunque Roland Garros. Cambio di programma dunque per il numero uno al mondo che vuole evitare sovraccarichi di stress.

Il prossimo torneo di Jannik Sinner dopo Roma, salta Amburgo

Quello di Jannik Sinner era il primo nome nell'entry list dell'ATP 500 di Amburgo, in programma la prossima settimana. Il numero uno al mondo era la prima testa di serie nel torneo a cui risultava iscritto già dai tempi in cui era ancora sospeso. Con Roma ancora da giocare, e con l'incognita del rientro dopo i tre mesi di stop, il tennista altoatesino sembrava voler testare la sua condizione anche in Germania. Alla luce però di quanto fatto agli Internazionali d'Italia però, necessario rifiatare per non rischiare di arrivare sovraccaricato per il Roland Garros.

Cosa significa questo forfait? Sinner dovrà fare i conti con l'ATP commitment rule, ovvero la regola che prevede che i primi 30 giocatori al mondo debbano disputare almeno 5 tornei ATP 500, uno di questi dopo gli US Open.

Cosa succede se Sinner salta Amburgo, e l'obbligo degli ATP 500

Sinner incasserà zero punti per il torneo mancato e nel resto della stagione dovrà necessariamente colmare la lacuna negli ATP 500 per non andare incontro ad altri "zero". Dovrebbe poi cercare di colmare questa lacuna nei tornei ATP 500 più avanti.

Quando giocherà di nuovo Sinner dopo il forfait di Amburgo

Jannik Sinner dopo Roma tornerà in campo al Roland Garros. Nello Slam di Parigi, il tennista numero uno al mondo sarà la testa di serie numero uno. Un'occasione imperdibile per l'azzurro che dunque sfrutterà la settimana che sarebbe dovuta essere riservata al torneo di Amburgo per allenarsi evitando così un vero e proprio tour de force tra Roma, Amburgo e Parigi. Tutto prima di tuffarsi poi sull'erba