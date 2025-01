video suggerito

Pietrangeli dimesso dall’ospedale dopo l’operazione, ha ricevuto una visita inattesa: “Licia Colò, che piacere!” L’ex campione di tennis era ricoverato al Gemelli di Roma, ha raccontato dell’incontro inaspettato con la conduttrice, sua ex compagna. Adesso torna a casa ma dovrà affrontare un mese di riabilitazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nicola Pietrangeli è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato dal 13 dicembre scorso. L'ex campione di tennis italiano, oggi 91 enne, era stato operato all'anca destra in seguito a una caduta accidentale avvenuta in casa ("ero da solo e immobilizzato", disse allora). La frattura preiprotesica riportata nell'incidente domestico lo aveva costretto all'intervento per la ricomposizione dell'articolazione e accelerare i tempi della guarigione. Durante il periodo trascorso nel nosocomio ha ricevuto anche una visita speciale e inaspettata. "Quella di Licia Colò. È stata la più inattesa e mi ha fatto molto piacere", le parole dell'ex tennista che con la conduttrice tv ha avuto una storia durata sette. Non l'ha mai dimenticata veramente e oggi e se l'è trovata davanti in un momento particolare.

Lei c'era anche alla festa dei 90 anni. "Ci andai molto volentieri – raccontò in un'intervista il volto storico della tv -. Io e Nic non ci siamo mai frequentati dopo la fine della nostra storia. Ma quando mi ha invitata ho spostato gli impegni di lavoro per essere presente". E quando le chiesero se fosse mai possibile un riavvicinamento Colò fu chiara così da evitare speculazioni. "È vero che l'età non fa la differenza almeno fino a quando non diventa un limite. Quando mi innamorai di Nicola aveva 54 anni, adesso sarebbe diverso".

Facile, facile immaginare cosa farà nei prossimi giorni Pietrangeli quando scatteranno gli Australian Open che vedranno in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo è il più atteso del torneo e sotto i riflettori anche per l'attesa che c'è sul pronunciamento della Wada (l'Agenzia internazionale antidoping) in merito all'appello presentato per il caso Clostebol. "Farò il tifo per tutti i nostri giocatori italiani", ha ammesso Pietrangeli all'uscita della struttura ospedaliera che lo ha accolto nel Reparto di Ortopedia e Traumatologia diretto dal professore Giulio Maccauro.

La degenza ospedaliera è terminata ma Pietrangeli dovrà completare il percorso di riabilitazione che lo terrà impegnato a casa almeno per i prossimi 30 giorni, molto dipenderà dall'evoluzione delle terapie a cui sarà sottoposto. Lui, però, già immagina di tornare alle sue abitudini, tra cui la presenza al Circolo Canottieri di Roma per le partite a carte con i suoi più fedeli compagni di ventura e gli amici più stretti. Al riguardo ha fatto anche una battuta: "Mi sono davvero bene – ha aggiunto all'Adnkronos – ho già organizzato una ‘Peppa' (il riferimento è al gioco di carte, ndr) a casa con amici. E per fortuna in tutto questo periodo non mi è mai mancato l'affetto delle persone a me più care".