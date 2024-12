video suggerito

Nicola Pietrangeli operato all'anca dopo una caduta: paura per la leggenda del tennis italiano

A cura di Vito Lamorte

Nicola Pietrangeli è stato operata al Policlinico Gemelli di Roma per una frattura all'anca dopo un incidente domestico. L'intervento è andato bene e la leggenda del tennis italiano ha già iniziato il percorso di riabilitazione.

Il classe 1933 si trova nel reparto UOC di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico della Capitale, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura dal professor Giulio Maccauro, professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Locomotore dell’Università Cattolica e direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia. A riportare la notizia è Adnkronos.

Nicola Pietrangeli operato all'anca dopo una caduta in casa

Pietrangeli ha subito un delicato intervento chirurgico, che ha avuto esito positivo: buoni segnali arrivano dal fatto che il tennista ha avuto modo di parlare con i medici, discutendo con entusiasmo delle qualità dei tennisti italiani più giovani con Jannik Sinner a Matteo Berrettini.

La leggenda del tennis azzurro sta proseguendo la convalescenza in ospedale e dove dovrà restare per alcuni giorni sotto osservazione. I medici prevedono che, una volta terminata la degenza, Nicola Pietrangeli dovrà seguire un programma di riabilitazione per tornare gradualmente a una vita normale.

