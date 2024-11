video suggerito

Pietrangeli parla ancora di Sinner: “È il miglior tennista italiano di sempre e forse pure austriaco” L’ex campione del tennis italiano ancora una volta ha parlato di Jannik Sinner e stavolta ha commesso una clamorosa gaffe. Uno scivolone pesante quello di Pietrangeli che ha detto: “Sinner è il miglior tennista italiano di tutti i tempi, e forse pure austriaco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicola Pietrangeli è stato uno dei più grandi tennisti italiani di tutti i tempi, e da un annetto abbondante è noto pure per una serie di uscite infelici a proposito di Jannik Sinner, il numero 1 della classifica ATP. Dopo il secondo successo consecutivo dell'Italia in Coppa Davis, l'ex campione ha fatto un altro grande scivolone commettendo una gaffe davvero pesante: "Volevo dire che Sinner è il miglior tennista italiano di tutti i tempi, e forse austriaco".

La battuta infelice di Pietrangeli in TV

Pietrangeli è stato un campione vero tra gli anni '50 e '60 e viene intervistato ogni qual volta che Sinner ottiene un grande successo. Ha parlato sia di Jannik che di Berrettini in questi ultimi giorni e durante il programma tv di Rai 3 ‘Splendida Cornice' ha provato a usare l'arma dell'ironia, ma l'ultima battuta gli è uscita molto male: "Ciao, sono Nicola Pietrangeli. Forse vi ricorderete di me perché ho giocato a pallone nelle giovanili della Lazio. Eh, però vi ho fatto anche qualche partitina a tennis. Volevo dire che Sinner è il miglior tennista italiano di tutti i tempi, e forse pure austriaco".

Poi ha aggiunto: "Io personalmente ho amato molto il tennis, ma in confronto a questi giocatori di oggi io sono un dilettante. Ma insomma certo non bravo. Viva il tennis, viva Sinner e mettiamoci pure Berettini perché se no se la prende con me".

La battuta, anzi la gaffe è davvero grande. Sinner è italiano, non certo austriaco. È ovvio che l'Alto Adige, terra natia di Jannik – nato a Sesto Pusteria in provincia di Bolzano – è vicina all'Austria e l'Alto Adige-Sudtirol è stato annesso all'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, ma ce ne passa dal dire che Jannik è il miglior giocatore all-time sia per l'Italia che per l'Austria.