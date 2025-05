video suggerito

Perché Sinner si toccava la gamba contro Tommy Paul: è tornato il vecchio problema delle vesciche Jannik Sinner si toccava la gamba contro Paul durante la semifinale degli Internazionali d’Italia per un problema di vesciche ai piedi. Non è la prima volta che accade. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il punteggio di 6-1 in favore di Tommy Paul che si era portato a casa il primo set contro Jannik Sinner nella semifinale degli Internazionali d'Italia a Roma aveva sorpreso il pubblico presente. Cos'è successo al numero uno al mondo? L'altoatesino ha spiegato: "Mi ha subito sfondato, è stato un pugno dritto in faccia". Ma in realtà pare ci fosse anche altro, un problema fisico. Sinner si è toccato spesso la gamba contro Paul e il motivo era riconducibile a un problema di vesciche ai piedi che il tennista numero al mondo si porta dietro ormai da tanto tempo, iniziato anni fa.

“La gamba è un po’ connessa con la vescica, lo so io bene, ma non ci sono preoccupazioni. Domani ci alleneremo giusto un po’ per sentire il campo, il giorno di riposo sarà importantissimo" ha detto a fine partita Sinner. L'altoatesino ha poi aggiunto: "C'è una piccola vescica da due o tre turni, sotto il piede, a volte la sento un po' di più". Già contro Cerundolo era successo qualcosa del genere. Al termine del terzo game Sinner aveva richiesto l'intervento medico poiché dolorante necessitando di una medicazione che ha sanato la ferita con un cerotto utile a chiuderla.

I precedenti casi in cui Sinner era stato costretto a fermarsi per le vesciche

Ma non è la prima volta che accade. Jannik era stato costretto addirittura a ritirarsi contro Rublev, a Vienna nel 2020. Poi il problema è tornato a presentarsi in Florida: un’altra vescica spuntata nell’ultimo game contro Kyrgios. Poi il ritorno al torneo a Montecarlo dopo diversi trattamenti quotidiani. Quello delle vesciche resta però un problema tanto da portare il tennista altoatesino addirittura al ritiro nel torneo di Miami nel 2022 nel corso del primo set della partita sempre contro Cerundolo, senza neanche chiamare il fisioterapista.

Il momento del ritiro di Sinner nel 2022 contro Cerundolo.

Sinner rientrò poi a Montecarlo e per risolvere il problema furono anche creati dei plantari utili ad ammortizzare e contenere il dolore provocato dalle vesciche. In quell'occasione l’immagine cruenta del piede destro di Sinner al torneo di Montecarlo fece il giro del mondo. La regia internazionale fece uno zoom sull’alluce martoriato dalla vescica prima che venisse nuovamente fasciato per permettere a Sinner di tornare in campo. Ora il recupero e il riposo in vista della finale di domani contro Alcaraz sarà fondamentale anche per far rientrare il problema.