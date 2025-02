video suggerito

Perché Sinner può allenarsi a Monte-Carlo durante la squalifica: “Lavoreremo su un aspetto” Jannik Sinner potrà allenarsi a Monte-Carlo durante il periodo di squalifica. Il preparatore Marco Panichi ha parlato del lavoro che il numero uno al mondo affronterà con il suo team. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

110 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner ha iniziato i 3 mesi di squalifica figli dell'accordo con la WADA staccando un po' la spina dal tennis. Mentre Zverev e Alcaraz, i suoi rivali diretti nel ranking ATP non stanno approfittando della situazione, il numero uno del mondo si è concesso allo sci, al golf e anche alla moda, come confermato dalla sua presenza alla Milano Fashion Week. Ora però è tempo di tornare al lavoro e agli allenamenti, in linea con il regolamento dell'Agenzia Mondiale Anti-Doping. Il suo preparatore atletico Marco Panichi ha fatto chiarezza sugli aspetti su cui lavorerà Sinner, a Monte-Carlo.

Perché Sinner potrà allenarsi a Monte-Carlo durante la squalifica

Già, perché a quanto pare Jannik potrà allenarsi proprio nel Principato, dove risiede, e più precisamente sui campi del Monte-Carlo Country Club che conosce bene. Infatti questa struttura è un club privato, che può ospitare il prestigioso Masters 1000 grazie ad una speciale deroga. Cosa significa dunque? Sinner potrà lavorare sulla terra rossa di Monte-Carlo escluso il periodo del torneo (si gioca dal 5 al 13 aprile). Questo appunto perché il Club non risulta poi collegato ad ATP, ITF, WTA, FITP.

Una soluzione ideale dunque per Sinner che potrà poi tornare regolarmente presso la sua residenza. Ovviamente resta il fatto che non potrà sfruttare come sparring partner, tesserati o giocatori che magari si alleneranno per il torneo. Secondo quanto riportato da Sky, Sinner riprenderà gli allenamenti nel prossimo fine settimana e durante il Masters di Monte-Carlo potrebbe spostarsi a Marbella, in vantaggio come sede alternativa rispetto a Dubai e Miami.

Su cosa lavorerà Sinner durante la squalifica, la spiegazione del fisioterapista Panichi

Su quali aspetti lavorerà Sinner con il suo team? Marco Panichi ne ha parlato sull'emittente satellitare, spiegando che la possibilità di avere tutto questo tempo a disposizione senza i tornei, ha anche degli aspetti positivi. Uno di questi è senza dubbio la cura dei dettagli: "Il fatto di avere così tanto tempo, quasi una programmazione d'atletica leggera, quindi di avere un periodo così lungo, ci permette sicuramente di andare a toccare un pochettino più profondamente delle caratteristiche, delle condizioni che vogliamo migliorare e c'è sempre qualche cosa a migliorare".

Un'opportunità soprattutto per curare gli aspetti motivazionali e mentali: "Sono piccole cose perché queste ‘macchine da Formula 1' sono già molto evolute. Rimane il fatto che comunque dal punto di vista motivazionale, per esempio, sono delle spinte importanti. Sappiamo che possiamo dedicare tanto tempo a determinate cose. Qui andiamo a rifletterci anche sulla mente, come dicevamo prima, e viceversa. Quindi è una bella esperienza, una nuova esperienza, qualcosa di nuovo, ma sono veramente molto, diciamo così, grato. Ripeto, non volendo la situazione del genere, di poter avere un tempo del genere".