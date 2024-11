video suggerito

Perché Sinner potrebbe non giocare la Coppa Davis nel 2025, capitan Volandri: "Comprensibile" Jannik Sinner ha svicolato sulla sua partecipazione alla prossima Coppa Davis, il capitano azzurro Filippo Volandri ha ammesso che "sarebbe comprensibile" se decidesse di non esserci. Più di un motivo potrebbero spingere il campione azzurro a non giocare la competizione per nazionali che ha vinto due volte di fila.

A cura di Paolo Fiorenza

Un anno difficilmente ripetibile, questo è stato il 2024 del tennis. E non è mettere le mani avanti quando parliamo della stagione spaziale di Jannik Sinner – numero uno al mondo per dispersione e con una serie di record mostruosi tra cui quello di aver vinto sempre un set in ogni partita giocata, il che lo accomuna al solo Federer – ma anche dell'Italia, trionfatrice sia in Coppa Davis con gli uomini che nella Billie Jean King Cup con le ragazze. Il tennis azzurro ha dominato il mondo, grazie in primis al 23enne campione altoatesino, vincitore di due Slam e delle ATP Finals, ma pure ripetendo il successo di squadra di Malaga dello scorso anno. Nello sport si sa che confermarsi è più difficile che arrivare in cima e nel 2025 vincere l'Insalatiera per la terza volta di fila potrebbe essere un miraggio per la nazionale italiana, qualora Sinner decidesse di non partecipare: un'ipotesi che nelle dichiarazioni post trionfo sull'Olanda non è campata in aria, sia per quello che ha detto Jannik sia per le parole al riguardo del capitano Filippo Volandri.

I dubbi di Jannik Sinner sulla partecipazione alla prossima Coppa Davis

"Per il 2025 non prometto niente", ha risposto in conferenza stampa Sinner senza approfondire gli scenari che lo attendono nella prossima stagione. Lui per primo sa che ripetere quello che ha fatto per se stesso e per un Paese intero sarà dannatamente arduo, senza contare la pressione cui è ‘condannato' ormai ogni volta che scende in campo, per via del suo status di alieno strafavorito con chiunque, le cui sconfitte si contano su una mano. Che l'ipotesi di un'Italia senza Sinner non sia peregrina, lo conferma la risposta di Volandri a precisa domanda sulla possibile rinuncia del bolzanino: "Sarebbe comprensibile – ammette il capitano azzurro – Averlo avuto qua non è solo un onore e un privilegio, ma è qualcosa di speciale. Noi intanto ci godiamo questa e poi da domani pensiamo alla prossima".

Jannik Sinner alza la Coppa Davis a Malaga per il secondo anno di fila

Perché Sinner potrebbe non giocare la Coppa Davis nel 2025

I motivi per cui Sinner potrebbe decidere di non partecipare alla Coppa Davis sono più d'uno: in primis i tanti match giocati da un giocatore che arriva in fondo praticamente in tutti i tornei che gioca e dunque ha pochissimi tempi morti in cui riposare, allentare lo stress e fare attività di prevenzione degli infortuni. Ma anche il nuovo format della Davis che partirà proprio nel 2025: si tornerà agli scontri diretti col fattore campo, ovvero in casa o in trasferta, che hanno costruito la leggenda della competizione. Questo avverrà nei primi due turni di qualificazione, che torneranno anche al meglio dei cinque incontri al posto dei tre attuali (si giocheranno quattro singolari e un doppio), e che avranno luogo il primo ad inizio anno dopo l'Australian Open e il secondo a settembre dopo lo US Open.

Non ci sarà più quindi la fase a gironi di settembre – che prevedeva quattro gruppi da quattro squadre, le cui prime due classificate approdavano alle Finali a otto – mentre resteranno queste ultime, che tuttavia non saranno più a Malaga ma in una location ancora da decidere e che sarà annunciata il 2 dicembre in sede di sorteggi. Il fatto che tra le ipotesi della prossima sede delle Finals di Coppa Davis ci sia la Cina è un ulteriore elemento che potrebbe indurre Sinner a non prendervi parte: andare dall'altra parte del mondo a fine stagione, subito dopo le ATP Finals di Torino, non è una prospettiva allettante, non solo per Jannik a dire il vero.