La Coppa Davis cambia formula, tornano gli scontri diretti col fattore campo: il regolamento 2025

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre ci si avvicina alle Final Eight di Malaga (19-24 novembre) – dove sarà presente a difendere il titolo conquistato lo scorso anno anche l'Italia di Jannik Sinner – la Coppa Davis cambia nuovamente formula, tornando agli scontri diretti con fattore campo che hanno scritto la leggenda della competizione a squadre del tennis e che molti appassionati rimpiangevano. La Final Eight di novembre resterà, ma per qualificarsi tra le otto nazionali che si giocheranno l'Insalatiera bisognerà superare due turni strutturati alla vecchia maniera, ovvero come scontri diretti da giocare in casa di una delle due squadre, con quattro singolari e un doppio, spalmati in due giorni (due singolari il primo giorno, due singolari e un doppio il secondo giorno).

La nuova formula della Coppa Davis 2025: due turni di qualificazione con scontri diretti e fattore campo

Sparisce dunque la fase a gironi di settembre – che prevedeva quattro gruppi da quattro squadre le cui prime due classificate approdavano alle Finali a otto – e si ripartirà da un primo turno di qualificazione che avrà luogo ad inizio anno dopo l'Australian Open. In quell'occasione si disputeranno 13 incontri per un totale di 26 nazionali impegnate, attinte così: 12 saranno le vincitrici dei playoff del World Group I (il secondo livello della Coppa Davis), mentre le altre 14 saranno le squadre qualificate alla fase a gironi di settembre di quest'anno, con l'esclusione di chi vincerà l'edizione 2024 e di chi ospiterà le Final Eight 2025.

Le 13 squadre che usciranno vincitrici – con l'aggiunta dei trionfatori di quest'anno a Malaga – giocheranno poi il secondo turno di qualificazione a settembre dopo lo US Open: 7 scontri ad eliminazione diretta, sempre con fattore campo a favore di una delle due formazioni che si sfideranno. Alla Final Eight di novembre parteciperanno infine le 7 squadre vincitrici di questo secondo turno, insieme alla nazionale del Paese che organizzerà le Finali a otto. Queste ultime resteranno col medesimo format che prevede un tabellone sorteggiato con quarti, semifinale e finale, tutti incontri strutturati con soli due singolari e un doppio.