video suggerito

Perché i punti nel tennis sono 15, 30 e 40 e si usa dire “love” invece di zero Ci sono una serie di spiegazioni sul perché nel tennis i punti dei game si identifichino con 15, 30 e 40, mentre appare quasi univoco il perché del termine ‘love’ per indicare lo zero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tennis è uno degli sport più praticati al mondo, in Italia ha sempre avuto il suo spazio, ma adesso con Jannik Sinner al numero 1 della classifica ATP va da sé che ricopre un posto molto forte nel panorama sportivo italiano. Ci sono tanti nuovi appassionati e decine di adepti, e più d'uno si chiede come mai nel tennis i punti dei singoli game si definiscono con 15, 30 e 40, e pure perché per indicare zero si usa la parola love.

Perché i punti nel tennis si identificano con 15, 30 e 40

Iniziamo con il dire che una risposta univoca non c'è. Il motivo per il quale esiste questo sistema di punteggio nel tennis non è chiaro, ma di sicuro si perde nella notte dei tempi. Una partita di tennis si compone di punti, game e set. Per vincere un set servono 6 game, ma con almeno due di vantaggio rispetto a un avversario. Per vincere un game c'è bisogno di (almeno) quattro punti: 15, 30, 40 e quello decisivo per il gioco, sempre con due di vantaggio.

Ma perché i punti sono identificati con 15, 30 e 40? Il punteggio del tennis secondo alcuni deriverebbe dalla Francia Medievale. Un testo di Carlo di Valois-Orleans del 1435 presenta un primo riferimento, mentre le prime teorie risalgono al 1555. Sono solo ipotesi e teorie come quella degli orologi. Si sostiene che i punti si assegnavano spostando le lancette in avanti di 15 minuti, 30 e 40, in caso di parità lo spostamento arrivava a 45 e nei successivi 15 minuti si decretava il vincitore. Così si decise di avere più margine tra il 40 e il 45, abbassando la soglia.

Leggi anche Max Verstappen è rimasto con soli 6 punti sulla superlicenza F1: cosa succede se arriva a zero

Poi c'è la teoria più famosa quella legata al ‘jeu de paume', si è sempre in Francia. Questo gioco antico nato nel XIII secolo, noto come pallacorda, si giocava con la mano e non con la racchetta su un campo che misurava 90 piedi, 45 per ogni lato e quando il battitore realizzava un punto si spostava in avanti di 15 piedi, poi altri 15 per arrivare fino a 30 e infine di altri 10.

Perché nel tennis lo zero si indica con la parola love

Un'altra curiosità tennistica, o meglio del punteggio del tennis riguarda la parola ‘love', che in inglese come chiunque sa significa amore. Ma nel tennis invece no. Con la parola ‘love' si indica lo zero. Al di là della famosa maglietta che per anni ha campeggiato sul love che nel tennis significa zero e amore, qui c'è una spiegazione più semplice e probabilmente assai vicina alla realtà. Anche in questo caso la lingua d'origine è il francese. Il love del tennis in realtà deriverebbe dal francese ‘l'oeuf' cioè l'uovo, che hanno forma che ricorda lo zero.