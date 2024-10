Perché Djokovic è alle Maldive mentre i rivali si azzuffano per togliergli il posto alle ATP Finals

video suggerito

Novak Djokovic il torneo di Parigi Bercy lo ha saltato, d'altronde lo ha già vinto 7 volte. Ma non giocandolo ha messo a rischio la sua qualificazione alle ATP Finals. L'ex numero 1 del mondo, però, non ha mai dichiarato né che le avrebbe giocate né ha dichiarato che le avrebbe saltate, pur qualificandosi. Di sicuro in questo momento mentre i suoi rivali per la qualificazione vanno a caccia di punti lui è in vacanza alle Maldive, rilassandosi e alimentando i dubbi sulla sua partecipazione.

Le possibilità di qualificazione di Djokovic alle ATP Finals

I tennisti che giocano le ATP Finals sono otto. Cinque giocatori si sono già qualificati (Sinner, Alcaraz, Zverev, Medvedev e Fritz). Tre posti sono ancora a disposizione. Djokovic è il numero 6 ed è seguito da Ruud e Rublev, che però hanno perso subito. Poi ci sono de Minaur e Dimitrov, ancora in corsa a Bercy, e Tstisipas, residue chance le ha pure Rune. Ogni partita che si disputa si hanno le idee più chiare, ma per il momento certezze assolute Djokovic non ne ha, anche se, numeri alla mano, ha almeno l'80% di essere qualificato per Torino.

Djokovic in vacanza alle Maldive dopo una stagione faticosa

Mentre i suoi rivali sono (o erano, perché in tanti hanno perso) a Bercy, Djokovic invece è in vacanza. Un po' di relax dopo un'annata che gli ha riservato una grande gioia – il successo alle Olimpiadi – ma anche grandi delusioni come la sconfitta nella finale di Wimbledon e la sconfitta con Sinner agli Australian Open. Relax che si sta godendo alle Maldive, Djokovic non ha postato nulla, ma la sua popolarità è evidente ovunque. Ciò significa che spuntano selfie con tifosi e qualcuno lo ha paparazzato mentre è rilassato sulla spiaggia mentre fa un cruciverba.

Visto così pare difficile pensare che nell'arco di pochi giorni possa tornare ad allenarsi e in campo contro i primi giocatori del mondo, ma un campionissimo come Djokovic può fare tutto, pure tornare in campo e puntare a grandi traguardi alle Finals di Torino.