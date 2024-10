video suggerito

Novak Djokovic non giocherà Parigi Bercy: la partecipazione alle ATP Finals di Torino è a rischio Novak Djokovic ha annunciato il forfait al torneo 1000 di Parigi Bercy. L’ex numero 1 mette così a forte rischio la sua qualificazione per le ATP Finals di Torino. Numero 6 della Race può essere superato da sei tennisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic conferma i suoi propositi. Tempo fa aveva detto che avrebbe giocato Shanghai e il Six Kings Slam, e non sarebbe sceso in campo a Parigi Bercy. Il forfait all'ultimo 1000 della stagione ora è ufficiale. Ora però l'ex numero 1 del mondo mette a rischio concretamente la sua partecipazione alle ATP Finals di Torino, il torneo riservato ai primi otto giocatori.

Djokovic salta Bercy, che ha vinto 7 volte

Dopo l'ottimo torneo giocato a Shanghai, dove si era qualificato per la finale, battendo pure Fritz (numero 6 ATP). In finale ha perso in modo più che onorevole contro Sinner(7-6 6-3), Djokovic si era presentato a Riyadh per la più ricca esibizione di sempre. Anche lì ha ben figurato. Ha perso ancora contro Sinner, ma gli ha strappato un set ed è stato piegato sul filo nel terzo set, prima di battere poi Nadal, nella finale del 3° posto. Insomma, pare che di birra in corpo ancora ne abbia. Ma a Bercy, come aveva detto non ci sarà. A Parigi il 7 volte vincitore del torneo, come detto, non sarà in campo, anche se comunque il torneo sarà extra lusso con Sinner, Alcaraz, Zverev e tutti gli altri big.

Ora l'ex numero 1 mette a rischio la sua partecipazione alle Finals

Djokovic rinunciando al torneo indoor di Parigi mette a rischio la sua qualificazione alle Finals. Anche se c'è un gran mistero sulla sua partecipazione al torneo dei ‘maestri' di Torino che chiude la stagione. Perché fin qui Djokovic non ha mai detto né che rinuncerà pure se qualificato né ha dichiarato che sarà in campo, qualora riuscisse a essere tra gli eletti. Di sicuro la sua corsa si complica, e parecchio. Perché il tennista che detiene i record principali del tennis ha sì quasi 4000 punti, che generalmente bastano e avanzano per essere tra i primi 8, ma dietro ci sono tanti avversari che scalpitano.

Ruud e Rublev possono superarlo, ma sono 6 i rivali di Djokovic

Djokovic è al sesto posto. I sei tennisti che lo seguono giocano tutti questa settimana, o a Vienna o a Basilea, due tornei 500. Ruud è vicinissimo (3845 punti per il norvegese contro i 3910 di Novak), poi c'è Rublev con 3620. Il russo è ottavo e il distacco è già interessante, perché sono quasi 300 punti, non pochi.

Seguono de Minaur, Paul, Dimitrov e Tsitsipas. Sommando i punti anche Tiafoe e Rune avrebbero la chance, ma non è così semplice per l'americano e il danese. In modo diverso tutti loro hanno la chance di superare il serbo, che uscendo dai primi otto sarebbe fuori dalle Finals e da nono certamente non volerebbe a Torino per fare la riserva.

6. Djokovic 3910

7. Ruud 3845

8. Rublev 3620

9. de Minaur 335

10. Paul 3135

11. Dimitrov 3100

12. Tsitsipas 2875