video suggerito

Paula Badosa costretta a cancellare una foto dai social: “Chiedo scusa, non pensavo fosse razzista” Paula Badosa è finita nella bufera per una foto pubblicata sui social. La tennista spagnola è stata accusata di razzismo, lei si è discolpata: “Sono davvero dispiaciuta, non sapevo che questo tipo di gesto fosse offensivo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una foto social ha messo nei guai Paula Badosa. In realtà è tutto un equivoco, ma la tennista spagnola ha vissuto ore molto sofferte, dure perché è stata accusata sui social di razzismo. L'ex numero 2 WTA si è scusata e ha cancellato la foto ‘incriminata' nella quale la si vede(va) con una posa che ha fatto arrabbiare tanti utenti. Lei si è discolpata: "Sono davvero dispiaciuta, non sapevo che questo gesto fosse potesse essere così offensivo".

Paula Badosa è tornata tra le big del tennis

Due anni e mezzo di calvario per Paula Badosa, che è passata dall'elite del tennis a posizioni di enorme rincalzo. Negli ultimi due mesi è rifiorita. Ha vinto partite su partite e la scorsa settimana quando è arrivata in semifinale si è avvicinata, clamorosamente considerato dov'era poco tempo fa, alla qualificazione per le Finals. Ha perso con Coco Gauff, ma ha chiuso la settimana soddisfatta e con il sorriso sulle labbra. Come si è potuto vedere dalle foto postate dal suo allenatore, Pol Toledo, che ha pubblicato una sfilza di immagini del torneo di Pechino.

Ma in Cina è finita nella bufera per una foto

Tra queste c'è un'immagine ce n'è una nella quale Badosa è immortalata mentre usa le bacchette per fingere di avere gli occhi a mandorla. Foto fatta con il sorriso sulle labbra. Quel sorriso con le bacchette al fianco degli occhi le ha portato fortissime critiche, la tennista è stata tacciata di razzismo.

Le scuse di Paula Badosa: "Errore mio, non imitavo gli asiatici"

La giocatrice spagnola, che si è ritirata nel frattempo dal torneo di Wuhan, ha fatto cancellare quella immagine e soprattutto ha chiesto scusa con un lungo post sui suoi profili social: "Non avrei mai pensato che questa foto si potesse interpretare in questo senso. Non imitavo gli asiatici, scherzavo sul mio viso, giocavo con le mie rughe. Io amo l'Asia e ho molti amici asiatici. Sono davvero dispiaciuta, non sapevo che questo gesto fosse così offensivo. Errore mio, me ne assumo la piena responsabilità. Questi errori mi faranno imparare per la prossima volta. Spero possiate capire, vi amo tutti".