Paolini-Sabalenka oggi alle WTA Finals, quando gioca: orario e dove vedere in TV e streaming Jasmine Paolini dopo la vittoria contro Rybakina torna a giocare alle WTA Finals contro la numero uno del mondo Sabalenka oggi non prima delle 16. L’azzurra con una vittoria potrebbe qualificarsi per le semifinali. Diretta TV in chiaro su Supertennis, e su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jasmine Paolini torna a giocare alle WTA Finals dopo la vittoria della prima giornata contro Rybakina. La tennista italiana numero 4 del mondo giocherà oggi non prima delle 16 contro la prima giocatrice del ranking Sabalenka al King Saud University Indoor Arena di Riyad. La bielorussa all'esordio ha superato Zheng. Quattro i precedenti tra le due, con due vittorie a testa. Paolini potrebbe qualificarsi matematicamente alle semifinali delle Finals con una vittoria su Sabalenka, prima però Rybakina dovrebbe battere Zheng. Intanto Jasmine Paolini ha esordito con una vittoria anche nelle Finals di doppio in coppia con Errani. Diretta TV in chiaro su Supertennis, e su Sky, con streaming su Supertennix, Sky GO e NOW.

Paolini-Sabalenka oggi alle WTA Finals, quando si gioca: orario e programma

La partita tra Paolini e Sabalenka della seconda giornata del Round Robin delle WTA Finals si gioca oggi lunedì 4 novembre, non prima delle 16. La sfida è in programma al King Saud University Indoor Arena di Riyad a seguire quella tra Rybakina e Zheng che dovrebbe iniziare intorno alle 13:30. Il match di Paolini potrebbe slittare in caso di prolungamento della sfida antecedente.

Paolini-Sabalenka in chiaro su Supertennis: dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Paolini-Sabalenka in TV? La partita delle WTA Finals si potrà vedere in chiaro in TV su Supertennis, ovvero sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Su Sky per gli abbonati, diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis con telecronaca di Boschetto e Golarsa. Streaming in chiaro sul sito di Supertennis previa registrazione e su Supertennix. Possibile seguire anche il match su Sky Go (app per gli abbonati Sky) o NOW, la piattaforma live on demand.

I precedenti tra Paolini e Sabalenka

Il bilancio delle partite tra Paolini e Sabalenka è in assoluta parità due vittorie a testa, con la bielorussa che ha vinto l'ultimo match, nel 2023 a Pechino. In precedenza bella vittoria per Jasmine in tre set a Indian Wells 2022. Tutte le sfide sono sempre state combattute come confermato dai punteggi sempre equilibrati.

La situazione di classifica nel gruppo di Jasmine Paolini alle WTA Finals

Jasmine Paolini dopo aver vinto la prima partita con Rybakina ha una grande chance. In caso di vittoria contro la numero uno al mondo Sabalenka e successo di Rybakyna su Zheng, l'azzurra sarebbe matematicamente qualificata alle Finals con un turno di anticipo. In caso contrario appuntamento rimandato al confronto con Zheng in programma nella terza giornata di singolari.