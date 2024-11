video suggerito

Jasmine Paolini esordisce in modo meraviglioso alle WTA Finals, batte Rybakina e ora sfida Sabalenka La tennista italiana, numero 4 al mondo, batte in due set Elena Rybakina e vince all'esordio nelle WTA Finals. Jasmine Paolini, che lotta per il 3° posto, lunedì sfiderà Sabalenka.

A cura di Alessio Morra

Jasmine Paolini esordisce in modo meraviglioso alle WTA Finals. A Riyadh la tennista italiana ha esordito con un bel successo nel torneo che disputano le migliori otto giocatrici della stagione. Paolini si è imposta con il punteggio di 7-6 6-4 su Elena Rybakina, che è tornata alle gare dopo una lunga assenza. Martedì l'azzurra sfiderà Aryna Sabalenka, la numero 1 della classifica mondiale.

Paolini batte Rybakina in due set

Paolini a Riyadh si è presentata da numero 4 al mondo e quindi ha la chance, secondo classifica, di giocarsi la qualificazione per le semifinali. Per raggiungerle era fondamentale vincere contro Rybakina. Jasmine si è imposta in due set giocando una partita gagliarda, break in avvio di primo set, recupero della kazaka e tie-break sul filo vinto dall'azzurra, finalista a Parigi e Wimbledon. Un break decide anche il secondo set. 7-6 6-4 e Paolini diventa la prima italiana dopo nove anni capace di vincere una partita nelle Finals.

Quando torna in campo Jasmine Paolini: data e orario

Jasmine Paolini domenica tornerà in campo e lo farà in doppio in tandem con Sara Errani, poi sarà di nuovo in campo nella partita della seconda giornata contro Aryna Sabalenka, la numero 1 al mondo. L'incontro si terrà lunedì 4 novembre e si giocherà alle ore 16. Anche Sabalenka ha vinto in questa prima giornata del Gruppo Viola, ha superato in due set Zhang.

Domenica partirà l'altro gruppo, quello arancione, con Swiatek-Krejickova e Gauff-Pegula. Le prime due di ogni girone si qualificano per le semifinali. Sabalenka e Paolini sono dunque al comando del proprio raggruppamento. Dovesse vincere lunedì Jasmine Paolini non avrebbe ancora la certezza di passare in semifinale, ma dovrebbe attendere il risultato di Rybakina-Zhang.