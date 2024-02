Paolini-Kalinskaya in finale al WTA 1000 a Dubai 2024, dove vederla in tv e streaming: orario e canale Paolini-Kalinskaya è la finale del torneo di Dubai. Si gioca sabato 24 febbraio alle ore 16 con diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jasmine Paolini affronta la russa Kalinskaya nella finale del torneo WTA 1000 di Dubai. La partita è in programma sabato 24 febbraio alle ore 16 con diretta TV e streaming su Sky, Sky Go, Now. La tennista italiana dopo la vittoria in semifinale su Cirstea, si giocherà per la prima volta la possibilità di conquistare questo tipo di tornei, dopo aver conquistato uno solo titolo in carriera. Paolini grazie a questo risultato si è già assicurata il best ranking della sua carriera, ovvero il 16° posto in classifica.

Kalinskaya, numero 40 WTA arriva a questo match dopo un torneo eccezionale iniziato nelle qualificazioni e culminato nella vittoria sulla numero uno al mondo Swiatek in semifinale. Paolini e la russa si sono già affrontate due volte in carriera, con un successo a testa. L'ultimo confronto pochi mesi fa agli Australian Open con la vittoria di Kalinskaya.

A che ora gioca Paolini contro Kalinskaya in finale al WTA 1000 a Dubai

La finale tra Jasmine Paolini è Anna Kalinskaya è in programma sabato 24 febbraio. L'orario d'inizio del match che chiude il torneo di Dubai è alle ore 16. Non ci sono possibilità di slittamenti, visto che non ci saranno partite che si giocheranno precedentemente sullo stesso campo.

Dove vedere la finale Paolini-Kalinskaya in diretta TV e in streaming

Dove vedere in TV la finale tra Paolini e Kalinsakya? La partita del torneo di Dubai si potrà vedere in TV in esclusiva su Sky che ha i diritti in esclusiva del torneo. Diretta sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, ovvero 203 e 205. Non ci sarà nessuna possibilità di vedere Paolini-Kalinskaya in chiaro. Diretta streaming su Sky Go, applicazione riservata agli abbonati Sky oppure sulla piattaforma live on demand NOW che mette a disposizione anche il singolo biglietto per l'evento.

I precedenti tra Paolini-Kaliskaya

La partita tra Paolini e Kalinskaya non è una prima volta. Le due tenniste si sono affrontate già due volte in carriera, con il bilancio che è di 1-1. L'ultimo confronto è andato in scena agli Australian Open con il successo della russa, abbastanza agevole.