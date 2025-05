video suggerito

Paolini-Errani in finale di doppio a Roma, Jasmine: "L'altro giorno Sara mi ha tirato l'orecchio" Paolini-Errani in finale di doppio a Roma per il secondo anno consecutivo. Spettacolo in campo e nel post-partita per le due azzurre.

A cura di Marco Beltrami

Jasmine Paolini e Sara Errani l'hanno rifatto. La coppia azzurra ha conquistato per il secondo anno consecutivo la finale del torneo di doppio a Roma, e ora sogna uno storico bis. Battute dopo la solita prova tutta organizzazione, grinta e carattere le russe Andreeva e Shnaider. Paolini dopo aver conquistato l'ultimo atto in singolare, dove se la vedrà con Gauff, raggiunge anche quello di doppio dove con la sua gemella Sarita aspetta la coppia vincente del confronto tra Kudermetova-Mertens e Hunter-Perez.

Errani-Paolini in finale di doppio a Roma

Le due tenniste-amiche italiane si sono poi sciolte nel post-partita, quando l'adrenalina ha lasciato spazio al relax e alla gioia per l'ennesima impresa. ancora una volta Sara e Jasmine hanno confermato il feeling anche davanti ai microfoni di Sky. La veterana della coppia ha infatti aperto l'intervista: "C'era tantissimo vento, ma l'abbiamo preparata bene. Jasmine ha fatto un match pazzesco, tirando i comodini da fondo. Quindi è bello giocare con lei".

Paolini ancora stupita da Sarita

Si conoscono da tanto ormai le due azzurre, che si aiutano a vicenda non solo in campo. Fondamentale il contributo tattico dell'esperta Errani a Paolini: "Cosa mi stupisce di lei? La tattica, che è il suo punto forte. Certo anche le volée, ma sulla tattica è una spanna sopra tutte. Cerco di seguirla e di eseguire quello che mi dice, altrimenti diventa difficile. Abbiamo fatto un buon match, solide, pochi errori, loro sono una coppia molto forte".

Una dimostrazione? Il contributo garantito da Errani nella partita contro Shnaider, quando ha aiutato Jasmine a risollevarsi dopo un avvio complicato: "Sara mi aiuta tantissimo, sin dall'anno scorso. Riesco a gestire meglio certe situazioni sotto rete dove bisogna usare la mano e anche tatticamente. Stando tanto con lei, mi sta contagiando. L’altro giorno mi ha ripreso per un orecchio ‘gioca sul rovescio della Shnaider’, ma sta funzionando".

E Errani non può che ringraziare la gemella per il suo contributo: "Sta facendo uno sforzo incredibile a gestire singolo e doppio ma fino a quando ci divertiamo. La sua finale? C’è da prepararla bene, Jasmine sta giocando un gran tennis ma anche la Gauff. E c’è da fare il tifo per lei..".