Paolini e Sabalenka crollano a terra dopo uno scambio: Jasmine incredula, Aryna le parla in italiano

Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka si sono concesse un’intensa sessione di allenamento insieme a Riyadh prima delle WTA Finals. La tennista italiana e quella bielorussa, che si affronteranno domenica 2 novembre nel primo match della fase a gironi, se le sono letteralmente “suonate” di santa ragione. Non è mancata anche la classica partitella finale tra le due, che hanno giocato a tutto braccio, regalando spettacolo e divertendosi. Dopo un punto particolarmente tosto, entrambe si sono ritrovate stese sul cemento dell’impianto arabo, dove hanno potuto rifiatare.

Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka si sono allenate insieme prima delle WTA Finals

Un vero e proprio “bum bum”, con Sabalenka che ha trovato pane per i suoi denti in Jasmine Paolini. Brava l’azzurra a ribattere colpo su colpo nell’occasione, trasformando poi la situazione da difensiva in offensiva. Dopo aver preso la rete, ecco però l’errore con la volée affossata e il rammarico della numero uno d’Italia: prima si è lasciata cadere all’indietro, amareggiata per il mancato colpo che sarebbe potuto essere definitivo, e poi ha urlato in italiano “non ci credo”.

La richiesta di Sabalenka a Jasmine Paolini in italiano

Nel frattempo, dall’altra parte del campo, anche Sabalenka si è stesa per terra a pancia in giù, quasi boccheggiando e sorridendo in direzione dell’avversaria. Mentre Jasmine Paolini ribadiva la sua incredulità tornando in posizione e sorridendo anche per la stanchezza accumulata in campo. Piano piano le due tenniste hanno recuperato, preparandosi a giocare un altro punto, ma Sabalenka ha avuto bisogno ancora di tempo per rifiatare e infatti si è rivolta in italiano all’azzurra: “Un momento”.

Qualcosa che ovviamente non potremo vedere domenica 2 novembre, quando le due si ritroveranno di fronte in occasione di un match ufficiale. Saranno loro le prime ad affrontarsi nel primo match del round robin. Jasmine, che per il secondo anno di fila si è qualificata per le WTA Finals sia nel singolare che nel doppio, se la vedrà contro la numero uno al mondo e poi con le due americane Coco Gauff e Jessica Pegula. Un inizio complicato per lei, come confermato anche dai precedenti, che sono in favore di Sabalenka (5-2). Quest’ultima, poi, ha vinto tutte e quattro le ultime sfide.