Paolini-Andreeva oggi al Roland Garros 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Paolini-Andreeva sarà la seconda semifinale del Roland Garros 2024. L’incontro si giocherà oggi pomeriggio e non inizierà prima delle 16:30, diretta TV su Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Oltre a Jannik Sinner, le semifinali del Roland Garros le ha conquistate anche Jasmine Paolini. La tennista toscana battendo Rybakina per la prima volta in carriera ha ottenuto questo straordinario traguardo. E ora Paolini punta a raggiungere pure la finale. Avrebbe dovuto sfidare, per classifica, Sabalenka e invece se la vedrà con Mirra Andreeva, giocatrice russa di 17 anni. Paolini-Andreeva è in programma come secondo incontro sul campo centrale e non inizierà prima delle ore 16:30. Prima si disputare l'altra semifinale: Swiatek-Gauff. Diretta TV su Eurosport.

A che ora gioca Paolini contro Andreeva oggi al Roland Garros 2024

Jasmine Paolini, che da lunedì sarà nella top ten WTA, e Mirra Andreeva, tennista russa classe 2007, scenderanno in campo nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 giugno. L'incontro non inizierà prima delle ore 16:30, ma il via potrebbe anche essere più tardi. Perché bisognerà attendere il termine di Swiatek-Gauff, che prenderà il via alle ore 15.

Dove vedere Paolini-Andreeva oggi al Roland Garros in TV e streaming

I diritti TV del Roland Garros in Italia appartengono a Eurosport, canale visibile in diversi modi. Ma con ognuno di essi serve comunque un abbonamento. Eurosport è visibile dagli abbonati Sky (sul canale 210) in TV, ma anche da quelli di DAZN e Discovery+. Streaming possibile con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

Paolini-Andreeva, i precedenti in carriera

C'è un solo precedente, che è pure piuttosto recente. Perché Paolini e Andreeva si sono affrontate sulla terra del torneo di Madrid, poche settimane fa. In quell'occasione vinse Andreeva, che si impose nel quarto turno con il punteggio di 7-6 6-4. Sempre terra rossa, ma in altura quindi con condizioni molto differenti rispetto al Roland Garros.

Il tabellone di Paolini al Roland Garros, chi sarà il prossimo avversario

Già le semifinali sono un risultato straordinario per Paolini, che ora vuole emulare Schiavone e Errani e raggiungere la finale a Parigi. Dovesse farcela giocherà sabato 8 giugno, alle ore 15, contro la vincente del match tra Iga Swiatek, campionessa in carica, e Coco Gauff.