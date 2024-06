video suggerito

Jasmine Paolini scopre in diretta la svolta della sua carriera: “Non ci avevo pensato, è stranissimo” Jasmine Paolini si è qualificata per le semifinali del Roland Garros. Solo nell’intervista in italiano si è ricordata che grazie a quel successo sarebbe entrata nella top 10 WTA. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia per la prima volta nella storia dei tornei del Grande Slam ha un tennista nelle semifinali del torneo maschile e una tennista nelle semifinali del torneo femminile, è un Roland Garros stellare questo per i colori azzurri, che si difendono alla grande anche nel torneo di doppio. Sinner è diventato numero 1 del mondo, mentre Jasmine Paolini grazie alla semifinale ha la certezza di essere nella top ten della classifica WTA. E solo dopo l'incontro la tennista toscana ha scoperto, o meglio ha ricordato che vincendo aveva fatto il suo ingresso nella top ten.

Paolini in semifinale al Roland Garros

Jasmine Paolini ha battuto in tre set pure Elena Rybakina, e grazie al successo sulla numero 4 al mondo, ha raggiunto per la prima volta le semifinali in una prova del Grande Slam. Al Roland Garros sta brillando anche la stella di Paolini, che ora proverà a raggiungere pure la finale, come hanno fatto non tanti anni fa Schiavone ed Errani. Un successo brillante, storico e prezioso, pure per la classifica mondiale. Perché l'azzurra ha la certezza di essere nella top ten da lunedì prossimo.

Jasmine Paolini nella top ten della WTA

Ma nel momento in cui ha rilasciato l'intervista in italiano per Eurosport ha scoperto o meglio ha ricordato dell'ingresso nella top 10 WTA: "Non ci avevo pensato! Il miglior tennis della mia vita? Per la classifica sì. Me l'avevano detto. Ma non ci avevo ancora pensato. Sarà una sensazione stranissima, sono emozionata. Ora voglio chiamare la mia famiglia, loro hanno sempre creduto in me, anche più di me stessa. Gli devo tanto".

La semifinale a Parigi era quasi fuori da ogni pensiero per Paolini: "Ho sognato tanto questo momento, anche se era quasi difficile da sognare, però, sono contento, ho giocato una grande partita, non era facile per come si era messa, è incredibile essere in semifinale".

E nel momento più alto della carriera non dimentica il suo mentore, il suo coach Furlan: "Devo tanto a Renzo Furlan, ogni giorno ci mettiamo in gioco, cerchiamo di aggiungere qualcosa, lavoriamo, siamo una grande squadra, non solo con lui ma con tutte le persone del mio staff, è un lavoro di squadra e sono contenta che abbiamo ottenuto questo risultato, forza andiamo avanti".