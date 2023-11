Paire ritrova l’entusiasmo: show contro il pubblico, scuse all’avversario e poi gesto alla Djokovic Benoit Paire ha ritrovato la voglia di giocare a tennis, e si è reso protagonista di un post-partita incandescente in Portogallo. Il francese scatenato con i tifosi.

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Benoit Paire non si smentisce mai. Il tennista transalpino sembra aver ritrovato l'entusiasmo

la voglia di giocare, e non ha mai perso invece quella di lasciare il segno in campo per situazioni oltre le righe. L'ultima è andata in scena durante il Challenger Maia Open, quando ha vissuto un serrato confronto a distanza con il pubblico che ovviamente parteggiava per il suo avversario e atleta di casa Jaime Faria. Dopo la vittoria il giocatore francese si è lasciato andare ad un'esultanza un po' troppo veemente, emulando anche Djokovic.

Leggi anche Djokovic litiga con il pubblico a Bercy e si esalta: dopo i fischi non ha perso più un punto

Il match degli ottavi di finale del torneo portoghese è stata una vera e propria battaglia visto che il 20enne portoghese numero 414 gli ha dato molto filo da torcere. Si è aggiudicato il primo set al tie-break, con Paire che ha dovuto sudare per imporsi con un duplice 6-3. La sfida è stata contraddistinta da momenti di tensione tra Paire e i tifosi lusitani, con botta e risposta. Ecco perché al momento della celebrazione del successo Paire si è tolto i proverbiali sassolini. L'esperto avignonese che nei mesi scorsi aveva quasi dimostrato di non voler più giocare, in linea con una tenuta mentale non all'altezza (basti pensare alle bizze del passato) questa volta ha voluto sudare eccome.

Dopo il punto che gli ha consentito di vincere Paire si è lasciato andare ad un esultanza rabbiosa con un urlaccio proprio in faccia ai tifosi che dal canto loro hanno risposto fischiandolo sonoramente. Nessun riferimento all'avversario, anzi: il francese dopo la sua celebrazione particolare si è scusato con un cenno della mano con Faria, spiegandogli che non aveva niente contro di lui.

Quando i sostenitori presenti hanno poi alzato i decibel, ecco che Paire ha vestito i panni del direttore d'orchestra e con entrambe le mani ha iniziato a mimare i gesti resi celebri da Djokovic sia alle Finals che in Coppa Davis. Una provocazione nei confronti dei tifosi per invitarli a fischiare ancora di più. Insomma un finale incandescente che poi si è spento dopo pochi minuti. Infatti smaltito il nervosismo, Paire ha poi firmato autografi per alcuni dei sostenitori presenti. Pace fatta? Lo scopriremo nel prossimo match, dei quarti di finale.