Paire imbarazzante, gioca per perdere e fa cose assurde in campo: ha ancora bisogno di aiuto Benoit Paire a Malaga protagonista di uno spettacolo desolante con una partita giocata per perdere. Il video dei colpi falliti volontariamente è desolante.

A cura di Marco Beltrami

Benoit Paire torna a far parlare di sé. Il tennista francese negli ultimi anni ha conquistato spesso e volentieri la scena per i suoi atteggiamenti a dir poco sopra le righe in campo e fuori. Un'altra stagione con più dolori che gioie per l'avignonese capace di vincere complessivamente in carriera tre titoli nel circuito maggiore e di salire fino al 18° posto del ranking. La fotografia del suo momento no arriva da Malaga dove Benoit stava disputando un challenger.

L'attuale numero 123 al mondo ha giocato i sedicesimi contro il padrone di casa Pedro Martinez. "Giocato" è una parola grossa visto l'andamento dell'incontro assolutamente sorprendente. Il primo parziale si è chiuso addirittura in 17 minuti, con un rapido 6-0 a favore dello spagnolo mentre il secondo è finito negli archivi con ampio anticipo sul 4-2 in favore di Martinez per il ritiro di Paire. Quest'ultimo non ha dato l'impressione di aver accusato alcun problema fisico, ma solo di non essere più in grado di restare in campo.

D'altronde la sua partita è stata desolante come dimostrato dai replay dei punti salienti. Paire infatti ha deliberatamente fallito dei punti, tirando in malo modo fuori o a rete. Errori colossali e volontari quelli del francese che ha trovato il modo anche di lamentarsi con l'arbitro, regalando un piccolo show. Svogliato e poco intenzionato a rincorrere la pallina Paire è stato beccato dai tifosi locali che avrebbero voluto assistere ad una partita vera. E invece ecco l'imbarazzante atteggiamento di Paire che invece di correre spesso ha preferito passeggiare pigramente sul cemento di Malaga.

Un pessimo spettacolo dunque che rovina l'immagine di Paire che ora potrebbe essere oggetto di un'indagine dell’International Tennis Integrity Agency che di solito prende nota di questi casi di tennisti che perdono volontariamente i punti per indagare se siano collegati anche ad altre situazioni.

Per giustificarsi per quanto accaduto poi Paire ha spiegato su Instagram: "Periodo un po' più complicato, non mi sento bene mentalmente in questo momento quando torno su un campo da tennis. Succede, tocca a me trovare soluzioni per divertirmi di nuovo". Un periodo buio per il francese che ha spiegato dopo la partecipazione a Wimbledon in questa annata: "Vado da uno psicologo e da un ipnotizzatore. Vado perché non mi sento felice della mia vita in questo momento. È difficile gestire questa cosa quando sei in campo ed è per questo che ho deciso di rivolgermi agli esperti. Non ne ho mai sentito il bisogno, ma non potevo farcela da solo".