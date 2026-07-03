Satanasso di un Djokovic, chiude il set a Wimbledon in tuffo: il figlio Stefan non ci crede neanche lui
Che Novak Djokovic ne sappia più del diavolo su un campo da tennis è cosa che non stupisce, eppure tutti gli spettatori sul campo centrale di Wimbledon sono rimasti a bocca aperta quando il 39enne campione serbo si è tuffato per chiudere il punto con una volée nell'ultimo game del primo set contro il francese Arthur Rinderknech, parziale vinto 7-5 da Nole. In mezzo al pubblico c'era anche – quasi incredulo come tutti gli altri – il figlio Stefan, che è balzato in piedi per applaudire pure lui la prodezza dell'ex numero uno al mondo.
Il clamoroso punto di Djokovic contro Rinderknech a Wimbledon: Nole si tuffa e chiude la volée
Djokovic era stato avanti un break sul 3-2, ma aveva perso subito a sua volta il servizio. Poi sul 5-5 ha piazzato il break decisivo, andando a servire sul 6-5. Il primo punto del game è stato quello che ha fatto esplodere il Centre Court dell'All England Club: Rinderknech ha prima chiamato a rete Nole con una palla corta, poi ha provato a passarlo, ma quel satanasso si è allungato sulla sua destra, piazzando la voléè vincente in tuffo.
L'inchino, gli applausi e lo stupore del figlio Stefan: Djokovic è nel ‘giardino di casa'
Lo stesso serbo ha capito di aver fatto una prodezza che si vede raramente e dopo essersi rialzato ha fatto un inchino al pubblico, mentre piovevano applausi, in primis dal suo box dove era presente l'11enne Stefan assieme alla sorella Tara e alla moglie di Nole Jelena.
Djokovic del resto sa bene come muoversi sui prati di Wimbledon, avendo vinto il torneo londinese sette volte, appena una in meno (assieme a Pete Sampras) del recordman dell'era open Roger Federer. E anche i bookmakers hanno chiaro perfettamente quanto – a dispetto dell'età – sia ancora competitivo il campione di Belgrado, visto che i quotisti lo davano secondo favorito per la vittoria finale prima dell'inizio dei Championships, alle spalle di Jannik Sinner e davanti a Zverev e Fritz.