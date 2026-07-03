Satanasso di un Djokovic, chiude il set a Wimbledon in tuffo: il figlio Stefan non ci crede neanche lui

Novak Djokovic ne sa una più del diavolo: l’immortale campione serbo ha chiuso il primo set contro Rinderknech a Wimbledon con una prodigiosa volée in tuffo. Poi ha fatto l’inchino al pubblico, in mezzo al quale c’era anche il figlio Stefan, la cui espressione colta dalle telecamere era quasi incredula.

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Che Novak Djokovic ne sappia più del diavolo su un campo da tennis è cosa che non stupisce, eppure tutti gli spettatori sul campo centrale di Wimbledon sono rimasti a bocca aperta quando il 39enne campione serbo si è tuffato per chiudere il punto con una volée nell'ultimo game del primo set contro il francese Arthur Rinderknech, parziale vinto 7-5 da Nole. In mezzo al pubblico c'era anche – quasi incredulo come tutti gli altri – il figlio Stefan, che è balzato in piedi per applaudire pure lui la prodezza dell'ex numero uno al mondo.

Il clamoroso punto di Djokovic contro Rinderknech a Wimbledon: Nole si tuffa e chiude la volée

Djokovic era stato avanti un break sul 3-2, ma aveva perso subito a sua volta il servizio. Poi sul 5-5 ha piazzato il break decisivo, andando a servire sul 6-5. Il primo punto del game è stato quello che ha fatto esplodere il Centre Court dell'All England Club: Rinderknech ha prima chiamato a rete Nole con una palla corta, poi ha provato a passarlo, ma quel satanasso si è allungato sulla sua destra, piazzando la voléè vincente in tuffo.

L'inchino, gli applausi e lo stupore del figlio Stefan: Djokovic è nel ‘giardino di casa'

Lo stesso serbo ha capito di aver fatto una prodezza che si vede raramente e dopo essersi rialzato ha fatto un inchino al pubblico, mentre piovevano applausi, in primis dal suo box dove era presente l'11enne Stefan assieme alla sorella Tara e alla moglie di Nole Jelena.

L’entusiasmo del figlio di Djokovic per il clamoroso punto di Nole a Wimbledon

Djokovic del resto sa bene come muoversi sui prati di Wimbledon, avendo vinto il torneo londinese sette volte, appena una in meno (assieme a Pete Sampras) del recordman dell'era open Roger Federer. E anche i bookmakers hanno chiaro perfettamente quanto – a dispetto dell'età – sia ancora competitivo il campione di Belgrado, visto che i quotisti lo davano secondo favorito per la vittoria finale prima dell'inizio dei Championships, alle spalle di Jannik Sinner e davanti a Zverev e Fritz.