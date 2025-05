video suggerito

Osaka disperata, scoppia a piangere al Roland Garros e lascia l’intervista: sta rivivendo un incubo Naomi Osaka dopo la sconfitta con Badosa è scoppiata a piangere in conferenza al Roland Garros. La pressione della delusione è fortissima. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Naomi Osaka saluta il Roland Garros 2025 nel peggiore dei modi. La sconfitta in rimonta contro Paula Badosa fa male alla tennista giapponese, che durante l’intervista post-gara è scoppiata in lacrime. La 27enne non è riuscita a metabolizzare la sua prestazione, dimostrando di essere ancora alle prese con i demoni del passato.

Osaka fuori dal Roland Garros, lacrime in conferenza stampa

C’è un aspetto in particolare del ko contro la spagnola che ha colpito profondamente Osaka: la sensazione di aver deluso le persone che le vogliono bene. Un pensiero difficile anche solo da esprimere davanti ai microfoni, tanto da farle cedere alla commozione: "Penso che, col passare del tempo, sento di dover migliorare. Ne ho già parlato, forse qualche anno fa, non ne sono sicura, ma ehi… odio deludere gli altri".

Osaka piange e poi lascia la conferenza stampa

Grande il coraggio di Osaka, che ha scelto comunque di esternare il proprio disagio. Naomi si è quasi scusata con il suo coach Patrick Mouratoglou per non aver rispettato le aspettative. Le è anche scappata una parolaccia, segno di quanto fosse provata: "Odio deludere le persone. Anche con Patrick… stavo pensando proprio ora che è passato dal lavorare con forse la più grande giocatrice di sempre a tipo… che c***o è questo?”. Lacrime copiose per Osaka, che non è riuscita a proseguire la conferenza stampa, lasciando la postazione visibilmente distrutta.

Osaka sta rivivendo un vero e proprio incubo. In passato ha rivelato di soffrire di depressione e di aver avuto difficoltà a gestire la pressione delle aspettative e dell’esposizione mediatica. Anche per questo, tempo fa, aveva scelto di non partecipare più alle conferenze stampa e successivamente di prendersi una lunga pausa dal tennis. Nel 2024 è tornata a pieno ritmo dopo la gravidanza, assumendo anche un ruolo attivo nel promuovere il benessere psicologico attraverso il sostegno a diverse organizzazioni.