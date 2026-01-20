Oliynykova agli Australian Open con i tatuaggi sul volto: chi è la tennista che vendette il braccio

Oleksandra Oliynykova è stata già ribattezzata come la "tennista con i tatuaggi". Il suo debutto agli Australian Open sulla Rod Laver Arena contro la campionessa in carica Madison Keys sarà ricordato a lungo. Oltre al look particolare con tattoo su tutto il corpo e anche sul viso, la giocatrice ucraina si è messa in mostra anche per il suo tennis non convenzionale che le ha permesso di creare non pochi problemi all'avversaria ritrovatasi sotto 4-0 nel primo set. Alla fine l'esperienza di Keys, capace di imporsi 7-6, 6-1, si è rivelata un fattore ma Oliynykova è uscita tra gli applausi del pubblico australiano.

Oleksandra Oliynykova con i tatuaggi sul volto agli Australian Open

Non capita tutti i giorni di vedere la sconfitta tornare in campo per ringraziare il pubblico, come se avesse vinto. Così ha fatto Oleksandra Oliynykova, prima di congedarsi dal torneo. La venticinquenne numero 92 al mondo, dopo una carriera che le ha permesso di togliersi soddisfazioni soprattutto a livello ITF potrebbe essere pronta al grande salto. Sarà difficile dimenticarsi di lei anche per tutti quei tatuaggi, anche sul volto, molti temporanei. La tennista ucraina, che in passato ha anche difeso i colori della Croazia, ha spiegato più volte perché le piace colorarsi il viso.

Perché si tatua il viso

A proposito dei fiori disegnati sulle guance, Oleksandra ha rivelato: "Sono tatuaggi temporanei. Li tolgo dopo la partita con, tipo, un olio detergente. E non hanno alcun significato, perché mi è venuta un'idea divertente agli US Open. Stavo andando a fare shopping e ho visto questo, tipo, tatuaggio sul viso, questi tatuaggi finti. Poi ho iniziato a cambiarli. Ho giocato con le stelle, con i cuori, ora con i fiori. Sì, fa parte dello stile. Forse avrete notato che si abbinava anche all'outfit e al campo. Abito blu, fiori blu, campo blu.

I tatuaggi sul volto della tennista ucraina

L'amore per l'Ucraina e la maglia speciale in conferenza

Dopo la partita con Madison Keys si è presentata in conferenza stampa con una maglietta con la scritta: "Ho bisogno del vostro aiuto per proteggere le donne e i bambini ucraini, ma non posso parlarne qui". Una conferma del suo grande impegno a sostegno della sua popolazione, visto che suo padre presta servizio nell'esercito ucraino nella guerra contro la Russia: "È il mio più grande sostenitore, fin da quando ero bambina. Sono così orgoglioso di lui e questo mi motiva ancora di più. Dopo che si è arruolato nell'esercito, ho migliorato la mia classifica di oltre 200 posizioni. So che il suo sogno era vedermi in campo e farei di tutto per renderlo orgoglioso. Mi ha detto che è stato un incontro fantastico, mi ha mandato un messaggio e io ho realizzato il suo sogno. Quale potrebbe essere una motivazione più grande?". Grandi complimenti da parte di Keys per questa ragazza che spera ora di dare continuità agli ultimi intriganti mesi di carriera rientrando nel circuito principale con maggiore continuità.

Quando Oliynykova mise in vendita una parte del suo braccio

Oleksandra Oliynykova si è contraddistinta in passato per una curiosa iniziativa. Nel 2021 infatti attraverso gli NFT, ovvero i certificati di proprietà digitale, mise in vendita una porzione di pelle del suo braccio destro, tra il gomito e la spalla, sul mercato NFT OpenSea per oltre 5.000 dollari. Attraverso questa "cessione" gli acquirenti potevano disporre di quella parte del braccio per applicare qualsiasi cosa, tranne che messaggi estremisti o contenuti correlati al gioco d'azzardo o alle scommesse. "Porterò il tuo oggetto d'arte o messaggio su ogni campo da tennis in cui giocherò", scrisse Oliynykova sulla pagina di OpenSea, tramite Caron.