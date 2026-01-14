Ofner crede di aver vinto ed esulta, ma non conosce il regolamento: poi perde agli Australian Open

Sebastian Ofner ha sfidato l’americano Basavareddy nelle qualificazioni degli Australian Open. L’austriaco dopo aver vinto il settimo punto del tie-break era convinto di aver vinto, ma non era così. L’arbitro gli ha ricordato le regole. Poco dopo Ofner ha perso, mancando due matchpoint.

Le qualificazioni dei tornei del Grande Slam sono una bolgia dantesca. Nessuno può sentirsi al sicuro, mai. Ed è anche per questo che ogni volta accadono eventi particolari, situazioni da ricordare, storie da raccontare. Quella di Sebastian Ofner è al limite dell'assurdo. Perché il giocatore austriaco pensava di aver vinto la sua partita con Basavareddy e invece non era così. Dopo aver sorriso ed esultato, ha continuato a giocare, ha avuto pure due matchpoint, ma ha finito per perdere. E non ha più la possibilità di giocare gli Australian Open.

Ofner-Basavareddy si decide al tie-break

Il secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open ha regalato una storia davvero incredibile. Ofner-Basavareddy era una delle partite più equilibrate, tra due tennisti che avrebbero potuto essere tranquillamente in tabellone. Partita equilibratissima, un set per parte (6-4 per l'austriaco, poi 6-4 per l'americano), si va al terzo set dove l'equilibrio persiste. Il tie-break è decisivo.

Il tie-break decisivo lo vince chi arriva per primo a 10

Ora da qualche anno è stato uniformato il regolamento Slam, che per tanti anni è stato differente, riguardo il set decisivo, che si chiude con il tie-break, ma a 10. Significa che non bastano 7 punti per vincere, ma 10. Lo ricordano bene gli appassionati italiani che hanno seguito l'ultima finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz.

L'arbitro a Ofner: "Non hai ancora vinto"

Ofner o non lo sapeva o probabilmente in trance agonistica lo ha dimenticato. Perché l'austriaco gioca un tie-break, o meglio una prima metà, spettacolare. Si porta sul 6-1 e in quel momento pensa di avere la bellezza di cinque matchpoint. Vince il punto seguente: è 7-1. Fosse stato un tie-break normale avrebbe vinto, lui pensava lo fosse. Dunque sorride ed esulta, avvicinandosi alla rete per salutare con la stretta di mano il rivale. Mentre è nei pressi della rete l'arbitro lo avverte dicendogli che non è finita: "Non hai ancora vinto, il tie-break è a 10".

Vince Basavareddy

La partita riprende, ma non c'è tanta storia. Basavareddy si riavvicina, Ofner inizia a sbagliare, ma avendo un vantaggio enorme, arriva il matchpoint, lo manca. Poi ne ha un altro, sul suo servizio, commette un errore banale, poco dopo perde 13-11. Sconfitta bruciante, mentre l'americano esulta in modo quasi stupito. Uno stupore diverso da quello del suo avversario, che così di botto è passato in pochi minuti da un successo che pensava certo a una sconfitta bruciante.