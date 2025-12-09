Novak Djokovic fa un pronostico audace sui Mondiali di calcio: la finale è una sorpresa assoluta

Novak Djokovic ha detto la sua sui prossimi Mondiali di calcio, optando per il Portogallo come campione del mondo. L’ultimo atto sarà a sorpresa contro una rivelazione.

Novak Djokovic è un grande appassionato di calcio. Il campione serbo non perde occasione per seguire i match, anche quelli del Milan, squadra per cui fa il tifo. Compatibilmente con i suoi impegni tennistici, che anche per la prossima stagione rischiano di essere notevoli, Nole seguirà con curiosità i Mondiali di calcio 2026. Pochi giorni dopo il sorteggio della fase a gironi della rassegna iridata, Djokovic ha detto la sua su come andrà a finire. Pronostico “audace” del recordman di Slam vinti, che vede il Portogallo sul tetto del mondo.

Per Novak Djokovic il Portogallo vincerà i Mondiali di calcio

In occasione dell’ultimo Gran Premio di Formula 1 della stagione, ad Abu Dhabi, Novak Djokovic ha risposto alle domande di Mohamed Adnan, un popolare youtuber. Quest’ultimo gli ha chiesto una previsione sui Mondiali di calcio, e il 38enne serbo ha dimostrato di avere le idee chiare: “Sarò coraggioso, dico Portogallo. Se mi piace Ronaldo? Il Portogallo batterà il Messico in finale”.

Un epilogo sorprendente, perché se il Portogallo può essere considerato una delle squadre potenzialmente competitive fino alla fine, altrettanto non si può dire del Messico. Basti pensare che, dati alla mano, nei 100 anni di storia del torneo il miglior piazzamento dei lusitani è stato il terzo posto nel 1966, mentre il massimo del Messico è rappresentato dai quarti di finale raggiunti nel 1970 e nel 1986.

Finale a sorpresa per il campione di tennis

Eppure il passato non incide nelle considerazioni di Djokovic che, di fronte alla perplessità del suo interlocutore — il quale ha fatto riferimento a un’altra nazionale più attrezzata come la Spagna — non ha cambiato idea: “La Spagna? Lo so, lo so, ma è per questo che ho detto che sarò audace. Finale Portogallo–Messico e vince il Portogallo”. Di certo Novak Djokovic non potrà fare il tifo per la Serbia, che non è riuscita a qualificarsi per la fase finale dei Mondiali.

Guardando ai gironi, è andata decisamente bene al Messico, uno dei Paesi ospitanti. La Tricolor infatti è stata inserita nel Gruppo A, con Corea del Sud, Sudafrica e una tra Danimarca, Macedonia, Repubblica Ceca e Irlanda. L’obiettivo di superare il turno è possibile. Non dovrebbero avere problemi nemmeno Cristiano Ronaldo e compagni: se la vedranno inizialmente con Colombia, Uzbekistan e una tra Congo, Giamaica e Nuova Caledonia. Da qui ad arrivare alla finale per entrambe, però, ce ne vuole.