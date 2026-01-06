Nick Kyrgios senza peli sulla lingua: “Gioco per fare soldi, questa è la mia più grande motivazione”

Sconfitto nel primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane Kyrgios ha parlato del perché gioca ancora a tennis, nonostante una serie di problemi fisici e la 670ª posizione nella classifica ATP.

Nick Kyrgios è sceso in campo nel torneo ATP 250 di Brisbane ed ha esordito perdendo seccamente in due set con il modesto americano Kovacevic. Un risultato tutto sommato prevedibile, che non scoraggia l'australiano che sa di avere la possibilità di recuperare la condizione, almeno un po', in vista degli Australian Open, per i quali avrà una wild card. La conferenza stampa che ha fatto seguito all'incontro è stata molto interessante. Kyrgios ha parlato dei suoi problemi fisici, del suo futuro e della sua motivazione, che è rappresentata soprattutto dal denaro.

"Gioco per fare soldi"

Una conferenza stampa senza limiti ma soprattutto senza nascondersi per Kyrgios, che negli ultimi due anni ha giocato appena sette partite. Gli infortuni lo tormentano, ricominciare ogni volta è sempre più difficile. Candidamente gli è stato chiesto quale fosse la motivazione che lo spinge a giocare ancora e la risposta è stata tutta nel suo stile: "Una delle mie più grandi motivazioni è sempre stata quella di guadagnare soldi con il tennis. Non mentirò. I miei genitori non erano ricchi e non mi vergogno a dire che se continuo a giocare è per fare soldi. Sono in una fase della mia carriera in cui l'obiettivo finanziario è la cosa più importante. Mi sento in pace con me stesso". Dichiarazioni non consone, non pensa alla gloria Kyrgios, che quantomeno è onesto e non si nasconde.

Kyrgios si sente ancora in dubbio per gli Australian Open

Potrebbe pure decidere di giocare solo il doppio con l'amico di sempre Kokkinakis, ma spera ancora di essere in grado di giocare pure un singolare Kyrgios, che per il momento gioca a carte coperte: "Mi piacerebbe giocare a Melbourne. Sento di avere il miglior rapporto con il pubblico australiano di tutta la mia carriera. È emozionante vedere i bambini che mi guardano giocare, mi incoraggiano e si appassionano a questo sport. So che posso ancora dare spettacolo. Credo che il mio incontro di doppio con Kokkinakis abbia intrattenuto il pubblico più di qualsiasi altro incontro dell'intero torneo. Voglio continuare a giocare il più possibile quest'anno e dare il massimo".

La chiacchierata con Medvedev

Infine pensando al futuro a breve termine e cioè al primo Slam della stagione, Kyrgios ha parlato anche di una conversazione negli spogliatoi con Medvedev: "Questo torneo anche se ho perso è un trampolino di lancio per me. Ho appena parlato con Medvedev che mi ha detto: ‘Senti giochi una partita ogni tanto, non può andare sempre come vuoi tu'. Finché mi sento bene. Questo è il mio obiettivo per tutta la stagione, voglio giocare il più possibile".