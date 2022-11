Next Gen 2022 di tennis con Musetti: tabellone, gironi e programma Dall’8 al 12 novembre a Milano si disputano le Next Gen Finals 2022. In campo tre tennisti italiani: Arnaldi, Passaro e il favorito Lorenzo Musetti. Nakashima e Draper gli avversari principali. Il torneo si potrà seguire in TV su Sky e Supertennis.

A cura di Alessio Morra

A Milano per l'ultima volta si disputano le Next Gen Finals, che non sono altro che le ATP Finals degli Under 21 del tennis. Ai nastri di partenza non ci sarà il danese Holger Rune, classe 2003, che ha appena vinto il 1000 di Parigi Bercy e che grazie a quel grandissimo successo sarà una delle riserve alle Finals dei grandi quelle di Torino. Ma il campo di partecipazione è comunque interessante e lo spettacolo è garantito con Musetti a guidare il gruppetto di italiani che comprende anche Passaro e Arnaldi. Si gioca dall'8 al 12 novembre, i tennisti non seguiranno le regole tradizionali.

Chi partecipa all'ATP Nex Gen Finals 2022

Contemporaneamente alla ATP Singles Race, che vale per la corsa alle Finals di Torino, che disputano i primi 8 giocatori della classifica mondiale, l'ATP tiene una classifica a parte che riguarda i giovani, gli Under 21. Nessuno è escluso. Coloro che occupano le prime 8 posizioni si qualificano per le Next Gen Finals di Milano. Alcaraz, numero 1 ATP, e Sinner, avevano ovviamente per età e classifica la possibilità di esserci ma da tempo avevano rinunciato, Carlos e Jannik sono gli ultimi due vincitori. Rune aveva dato l'ok alla partecipazione, ma dopo l'exploit di Bercy ha rinunciato. Deve tirare il fiato, ma deve soprattutto prepararsi per le Finals di Torino, dove sarà la prima riserva.

In campo Lorenzo Musetti, numero 23 ATP e vincitore quest'anno dei tornei di Amburgo e Napoli, e gli azzurri Passaro e Arnaldi, entrato in tabellone proprio al posto di Rune. Tra i partecipanti ci sono anche due giovani di livello come il talento britannico Jack Draper e l'americano Brandon Nakashima, vincitore quest'anno dell'ATP di San Diego. Completano il quadro il ceco Jiri Lehecka, lo svizzero Stricker e il giocatore di Taipei Chun-Hsin Tseng.

I gironi delle Next Gen 2022: tre italiani in gara

Il Gruppo Rosso è presidiato da Lorenzo Musetti, il giocatore con la classifica migliore ed in automatico il favorito per il successo. Presenti con lui Jack Draper, Dominic Stricker e Tseng. Non è un girone semplice. Mentre nel Gruppo Verde sono stati sorteggiati con l'americano Nakashima, Lehecka e gli italiani Passaro e Arnaldi. In realtà a Milano ce n'è anche un quarto: Luca Nardi, che è la prima riserva.

Gruppo Verde: Nakashima (Stati Uniti), Lehecka (Repubblica Ceca), Passaro (Italia), Arnaldi (Italia)

Gruppo Rosso: Musetti (Italia), Draper (Gran Bretagna), Stricker (Svizzera), Tseng (Taipei)

Il tabellone del torneo di tennis e chi va in semifinale

Piuttosto semplici le regole delle Next Gen 2022. Gli otto tennisti sono divisi in due gironi, ognuno composto da quattro giocatori. I primi due passano in semifinale. In caso di parità di punti vale il confronto diretto. Se ci sarà una parità di punti tra tre giocatori invece sarà determinante la differenza set. Il primo classificato del gruppo verde incrocia in semifinale di quello rosso, e viceversa con il vincente del gruppo rosso che affronterà il secondo di quello verde. I vincitori delle semifinali si giocheranno il titolo sabato 12 novembre.

Dove vedere le partite delle Next Gen Atp Finals in TV e streaming

Le Next Gen 2022 saranno trasmesse in diretta sia da Sky, sul canale 205, che da Supertennis, visibile anche in chiaro al numero 64. Diretta streaming per le Next Gen Finals di Milano su SkyGo, Now e SupertenniX.