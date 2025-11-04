Nel tennis torna la ‘battaglia dei sessi’: Aryna Sabalenka giocherà contro Nick Kyrgios

Aryna Sabalenka contro Nick Kyrgios. Uno contro l'altro, a Dubai, il 28 dicembre, si sfideranno in una partita di tennis e daranno vita a ‘La Battaglia dei Sessi' 2.0. Perché un tennista e una tennista si sono già affrontati in una partita vera, erano gli anni '70, quando Billie Jean King batté Bobby Riggs.

Sabalenka contro Kyrgios a Dubai

Dunque, la numero 1 del tennis femminile Sabalenka e il numero 652 ATP Nick Kyrgios daranno vita al remake della celeberrima ‘battaglia dei sessi'. Nel 1973 Billie Jean King batte Bobby Riggs tre set a zero. La bielorussa proverà a ripetere il successo di BJK contro l'australiano, che negli ultimi anni ha giocato pochissime partite, e che è noto più per il baccano fatto, in particolare contro Sinner, ma che in carriera è stato tennista di alto livello, nonché finalista di Wimbledon nel 2022.

Sabalenka e Kyrgios hanno lo stesso agente che ha organizzato la ‘Battle of the Sexes'. Lei, attualmente impegnata a Riyadh nelle WTA Finals, ha detto: "Ho molto rispetto per Nick e il suo talento, ma sono pronta a battermi al meglio. Sono orgogliosa di rappresentare il tennis femminile". Lui ha risposto da par suo, sottolineando la risposta al guanto di sfida: "Quando la numero uno delle donne ti lancia una sfida non puoi tirarti indietro. Aryna è una potenza, una vera campionessa. Io non vado solo per giocare, voglio divertirmi e divertire, per questo motivo vivo il tennis".

I precedenti da Riggs-Billie Jean King Cup alle sfide delle sorelle Williams

Negli anni '70, Bobby Riggs, ultra 50enne, affermò che avrebbe potuto battere qualunque tennista. Il primo incontro contro Margaret Court lo vinse. Poi però perse seccamente da Billie Jean King, un incontro di tennis che ha fatto storia ed è diventato poi anche un film con Emma Stone. Successivamente ci sono state altre sfide tra tennisti e tenniste. Connors e Navratilova si affrontarono nel 1992 con regole ibride, vinse Jimbo. Mentre nel 1998 il tedesco Braasch vinse un set sia contro Serena che contro Venus Williams agli Australian Open.