Naomi Osaka e l’allarme antincendio a Montreal: “Ho preso il passaporto e fatto 12 piani di scale”

Naomi Osaka con un post su Instagram ha voluto raccontare cosa le è successo la notte precedente al primo turno del WTA di Montreal. La giapponese è dovuta scappare dall’albergo in cui alloggia a causa dell’allarme antincendio.

Naomi Osaka non vince titoli importanti da tanto tempo, ma è sempre una delle tenniste maggiormente in copertina. Recentemente ci è finita a causa della fine del sodalizio con il coach francese Mouratoglou. E adesso, dopo aver esordito con un bel successo a Montreal, la tennista giapponese ha vissuto una situazione piuttosto particolare. Perché Osaka ha dovuto di fretta lasciare l'albergo dove alloggia a causa dell'attivazione dell'allarme antincendio. Della vicenda ne ha parlato su Instagram, dove ha scritto un messaggio di vita: "C'è l'allarme antincendio prendi il passaporti e fai 12 piani".

L'allarme antincendio prima della partita di Osaka a Montreal

Osaka con una stories su Instagram ha rivelato che prima del suo debutto del 1000 di Montreal, debutto vittorioso con la giovane wild card locale Ariana Arsenault, si è trovata a vivere una situazione particolare e soprattutto molto tesa perché lei e tutti gli ospiti dell'albergo in cui alloggia hanno dovuto abbandonarlo rapidamente a causa dell'allarme antincendio.

Osaka ha preso con sé poche cose, giusto il telefono e il passaporto, e ha condiviso l'esperienza postando un'immagine chiara, il camion dei vigili del fuoco e dell'albergo, e a corredo ha scritto: "È la notte prima della partita e l'allarme antincendio dice che devi evacuare, quindi prendi il passaporto e scendi 12 piani di scale". Poi ha aggiunto un'immagine sorridente.

Il post di Naomi Osaka sull’allarme antincendio suonato nell’albergo dove alloggia a Montreal.

Sicuramente non è stato il modo migliorare per avvicinarsi all'incontro di primo turno di Montreal, ma il risultato è stato positivo. Osaka, che ha vinto poche partite in questa stagione, proseguirà il suo torneo nella giornata di mercoledì e lo farà sfidando la testa di serie numero 13, la russa Samsonova.