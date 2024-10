video suggerito

Nadal si conferma l’incubo di Gasquet anche dopo il ritiro: è l’ennesima batosta Gasquet ha annunciato il ritiro nello stesso giorno di Nadal. Il francese letteralmente offuscato dallo spagnolo che non è mai riuscito a battere in carriera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Richard Gasquet non è stato troppo fortunato nella scelta del giorno per l'annuncio del suo prossimo ritiro dal tennis. Il giocatore francese ha ufficializzato la sua volontà di appendere la racchetta al chiodo, a poche ore di distanza dalla pubblicazione del video in cui Rafa Nadal comunicava al mondo il suo addio al tennis professionistico.

Gasquet annuncia il ritiro dal tennis nelle stesse ore di Nadal

Questa situazione inevitabilmente ha offuscato l'annuncio di Richard Gasquet che ai microfoni de L'Equipe aveva spiegato di volersi ritirare dopo il prossimo Roland Garros: "Mi fermerò. Penso che sia il momento migliore per farlo. È il torneo migliore per farlo, siamo fortunati essendo francesi a poterci fermare in posti così incredibili. Avrò quasi 39 anni, un'età canonica: non avrei mai immaginato di giocare così tanto iniziando così giovane".

Per l'ennesima volta in carriera il povero Gasquet deve fare i conti con il suo rivale tennistico. Si tratta dell'ultima "batosta" per il francese che ha un record negativo tremendo contro Nadal: in 18 partite, Richard non è mai riuscito a vincere contro il campione spagnolo. Quest'ultimo si è rivelato molto di più di una bestia nera per il francese.

Il tremendo bilancio di Gasquet con Nadal

Una perdita importante per il mondo del tennis, con Gasquet che decide di lasciare dopo ben 23 anni di carriera (che diventeranno 24). In comune con Nadal ha sicuramente la giovane età dell'approdo al professionismo a soli 15 anni. In lui sono state riposte le grandi speranze del tennis francese, che sperava di trovare un giocatore capace di scrivere pagine indelebili di storia.

Aspettative rispettate solo in parte per Gasquet che ha raggiunto il best ranking del 7° posto, conquistando 16 titoli, ultimo quello di Auckland nel 2023. Al suo attivo anche tre semifinali dello Slam, in cui ha perso curiosamente da tutti e tre i big three: a Wimbledon nel 2007 eliminato da Roger Federer, agli Us Open nel 2013 battuto da Rafael Nadal e a Wimbledon nel 2015 eliminato da Novak Djokovic.